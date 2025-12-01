  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۴

موافقت با تاسیس ۷ موسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت

در هفتاد و هشتمین جلسه هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با تأسیس ۷ مؤسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و هشتمین جلسه هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با حضور اعضا برگزار شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ها، ضمن اعلام جزئیات این جلسه هیأت رسیدگی گفت: در بخش اول جلسه، پرونده درخواست تأسیس ۷ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت، مطرح و با تمامی آنها موافقت شد که جزئیات آن به شرح زیر است.

وی افزود: همچنین در بخش دوم این جلسه، نسبت به پرونده دو مؤسسه قرآنی در استان‌های تهران و البرز رسیدگی و تصمیم گیری لازم اتخاذ شد.

ردیف نام مؤسسه استان / شهرستان

۱ ترنج خوشبوی معرفت تهران / شهر تهران

۲ پیشگامان تمدن خراسان رضوی / شهر مشهد

۳ بوستان نهج البلاغه آمل مازندران / شهر آمل

۴ یاسین اردبیل / شهرگرمی

۵ نسل نور کهگیلویه و بویراحمد / شهر بهمئی

۶ بشری گلستان / شهر گنبد

۷ عاشقان اباصالح گلستان / شهر مینو دشت

کد خبر 6673877
سیده فاطمه سادات کیایی

