موافقت با تاسیس ۷ موسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و هشتمین جلسه هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با حضور اعضا برگزار شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتها، ضمن اعلام جزئیات این جلسه هیأت رسیدگی گفت: در بخش اول جلسه، پرونده درخواست تأسیس ۷ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت، مطرح و با تمامی آنها موافقت شد که جزئیات آن به شرح زیر است.
وی افزود: همچنین در بخش دوم این جلسه، نسبت به پرونده دو مؤسسه قرآنی در استانهای تهران و البرز رسیدگی و تصمیم گیری لازم اتخاذ شد.
ردیف نام مؤسسه استان / شهرستان
۱ ترنج خوشبوی معرفت تهران / شهر تهران
۲ پیشگامان تمدن خراسان رضوی / شهر مشهد
۳ بوستان نهج البلاغه آمل مازندران / شهر آمل
۴ یاسین اردبیل / شهرگرمی
۵ نسل نور کهگیلویه و بویراحمد / شهر بهمئی
۶ بشری گلستان / شهر گنبد
۷ عاشقان اباصالح گلستان / شهر مینو دشت
