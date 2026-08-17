سارق ۵۵۷ میلیون ریالی فضای مجازی و حقیقی در بیرجند دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد فردی با دسترسی غیرمجاز به یکی از نرمافزارهای فروشگاههای زنجیرهای، اقدام به خرید اینترنتی به مبلغ ۱۵۷ میلیون ریال از حساب کاربری وی کرده است.
وی افزود: در پی این شکایت، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع و احقاق حقوق فرد بزهدیده را در دستور کار قرار دادند و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی بیان کرد: با انجام اقدامات تخصصی و فنی، هویت متهم شناسایی شد و در ادامه با بررسی خرید انجامشده از یکی از فروشگاههای زنجیرهای سطح شهر و تطبیق تاریخ و زمان خرید، مشخص شد متهم به صورت حضوری نیز از داخل فروشگاه اقدام به سرقت اجناسی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کرده است.
سرهنگ الوانی ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضائی و انجام اقدامات پلیسی، متهم دستگیر و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
وی از شهروندان خواست از کلیک روی لینکهای دریافتی از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی با هر عنوانی خودداری کنند و نسبت به حفاظت از مدارک شخصی از جمله کارت ملی، کارت بانکی و سیمکارت در فضای حقیقی و همچنین اطلاعات و نرمافزارهای مورد استفاده در فضای مجازی دقت لازم را داشته باشند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی تأکید کرد: شهروندان کدها و رمزهایی را که برای احراز هویت از طریق پیامک یا تماس تلفنی دریافت میکنند، تحت هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار ندهند.
سرهنگ الوانی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی، موضوع را از طریق بخش ارتباطات مردمی سایت پلیس فتا گزارش کنند.
وی افزود: مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان در سراسر کشور است.
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