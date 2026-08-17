برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید در خراسان جنوبی با محوریت اجتماع مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این نشست برنامه‌های پیش‌رو برای مناسبت‌های اربعین تدفین رهبر شهید، هفته وحدت، هفته دولت و بزرگداشت شهدای هفدهم شهریور مورد بررسی و هماهنگی قرار می‌گیرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امامین شهدا و آرزوی طول عمر باعزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: امیدواریم به برکت ماه ربیع‌الاول شاهد پیروزی جبهه مقاومت بر استکبار جهانی، استعمار و صهیونیسم کودک‌کش باشیم و با برگزاری شایسته مراسم‌های پیش‌رو، زمینه تقویت وحدت، انسجام و حضور مردم در صحنه فراهم شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های اربعین تدفین رهبر شهید، گفت: در سطح ملی سه مراسم محوری برای این مناسبت پیش‌بینی شده که نخستین مراسم روز سه‌شنبه در مصلای حضرت امام خمینی(ره) تهران، مراسم دوم روز چهارشنبه در قم و مراسم اربعین رهبر شهید و خانواده ایشان روز پنجشنبه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مشرفی ادامه داد: در جلسه ستاد ملی، پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ برای برگزاری آیین اربعین تدفین رهبر شهید در سراسر کشور تعیین شده و بر همین اساس، خراسان جنوبی نیز برای برگزاری مراسم‌های باشکوه در این روز برنامه‌ریزی کرده است.

وی با اشاره به همزمانی اربعین رهبر شهید با روز جهانی مسجد تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و دبیرخانه قرارگاه ملی مساجد، اجتماع بزرگ روز جهانی مسجد با شعار «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خونخواهی» روز پنجشنبه برگزار می‌شود که با مراسم اربعین رهبر شهید همزمان و هم‌افزا خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: برنامه پنجشنبه شب، همزمان با شب شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، پس از اقامه نماز مغرب و عشا از مساجد با ختم سوره مبارکه فتح و اهتزاز پرچم خونخواهی «یا لثارات الحسین(ع)» بر بام مساجد آغاز می‌شود و سپس مردم و امت حزب‌الله از مساجد به سمت میادین اجتماعات حرکت خواهند کرد.

وی افزود: مراسم محوری اربعین رهبر شهید در میادین اصلی برگزار خواهد شد و برنامه‌های اربعین در ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز با توجه به اینکه چهارشنبه ۲۸ مردادماه آخرین روز اداری هفته است، در همین روز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مشرفی در ادامه با اشاره به همزمانی پایان هفته وحدت با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفدهم ربیع‌الاول، روز پایانی هفته وحدت، با هشتم شهریورماه، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، همزمان شده است و با توجه به شهادت شهید جمهور آیت‌الله رئیسی و همراهان وی و همچنین شهادت جمعی از دولتمردان و مسئولان در جنگ رمضان، بزرگداشت شهدای دولت امسال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به همزمانی شب میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم(ص) و پایان هفته وحدت با هشتم شهریورماه، برنامه‌ای که هر ساله در مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار می‌شد، امسال به میدان اجتماعات منتقل خواهد شد و یک شب به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و پایان هفته وحدت و شب بعد نیز مراسم بزرگداشت شهدای دولت برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: با توجه به برنامه‌های استانداری و حضور مهمانان کشوری در استان، در صورت امکان از ظرفیت این مهمانان برای حضور و سخنرانی در مراسم‌های هفته وحدت و بزرگداشت شهدای دولت استفاده خواهد شد.

حجت‌الاسلام مشرفی با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با امامت و مهدویت نیز گفت: شنبه ۳۱ مردادماه سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) است و برنامه «عید بیعت» و بیعت با نایب امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی(قدس‌سره) و شهرستان‌های استان متناسب با شرایط هر شهرستان برگزار خواهد شد.