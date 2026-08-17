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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

رقابت ۱۱۳ نخبه قرآنی کردستان در مرحله استانی مسابقات قرآن

رقابت ۱۱۳ نخبه قرآنی کردستان در مرحله استانی مسابقات قرآن

سنندج- مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور ۱۱۳ برگزیده شهرستان‌های مختلف کردستان در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بعدازظهر دوشنبه با حضور قاریان، حافظان و فعالان قرآنی استان در شهرستان سنندج آغاز شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در حاشیه این مسابقات اظهار کرد: ۱۱۳ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در این مرحله حضور دارند که ۸۲ نفر آنان برادر و ۳۱ نفر خواهر هستند.

حجت‌الاسلام محمد کاروند افزود: شرکت‌کنندگان در ۱۳ رشته قرآنی و در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال با یکدیگر رقابت می‌کنند و تلاش شده است مسابقات در فضایی معنوی و متناسب با شأن قرآن کریم برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات به یاد شهدا برگزار می‌شود، گفت: قرآن کریم همواره عامل عزت، وحدت و مقاومت ملت‌های مسلمان بوده است و برگزاری مسابقات قرآنی فرصتی برای پیوند نسل جوان با معارف قرآن و فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه حضور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های قرآنی امیدبخش است، ادامه داد: حضور ۱۱۳ نفر در مرحله استانی نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه کردستان در حوزه فعالیت‌های قرآنی است و امیدواریم این مسابقات زمینه شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر استان را فراهم کند.

مرحله استانی مسابقات در دو روز برگزار می‌شود و برادران روز دوشنبه ۲۶ مردادماه و خواهران روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات در دارالقرآن اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در سنندج برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف از جمله حفظ، قرائت و ترتیل با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

برگزیدگان مرحله استانی، جواز حضور در مرحله کشوری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 6919310

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