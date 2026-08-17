رقابت ۱۱۳ نخبه قرآنی کردستان در مرحله استانی مسابقات قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بعدازظهر دوشنبه با حضور قاریان، حافظان و فعالان قرآنی استان در شهرستان سنندج آغاز شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در حاشیه این مسابقات اظهار کرد: ۱۱۳ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی در این مرحله حضور دارند که ۸۲ نفر آنان برادر و ۳۱ نفر خواهر هستند.
حجتالاسلام محمد کاروند افزود: شرکتکنندگان در ۱۳ رشته قرآنی و در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال با یکدیگر رقابت میکنند و تلاش شده است مسابقات در فضایی معنوی و متناسب با شأن قرآن کریم برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات به یاد شهدا برگزار میشود، گفت: قرآن کریم همواره عامل عزت، وحدت و مقاومت ملتهای مسلمان بوده است و برگزاری مسابقات قرآنی فرصتی برای پیوند نسل جوان با معارف قرآن و فرهنگ ایثار و شهادت محسوب میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه حضور نوجوانان و جوانان در فعالیتهای قرآنی امیدبخش است، ادامه داد: حضور ۱۱۳ نفر در مرحله استانی نشاندهنده ظرفیت قابل توجه کردستان در حوزه فعالیتهای قرآنی است و امیدواریم این مسابقات زمینه شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر استان را فراهم کند.
مرحله استانی مسابقات در دو روز برگزار میشود و برادران روز دوشنبه ۲۶ مردادماه و خواهران روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه به رقابت میپردازند.
این مسابقات در دارالقرآن ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در سنندج برگزار میشود و شرکتکنندگان در رشتههای مختلف از جمله حفظ، قرائت و ترتیل با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
برگزیدگان مرحله استانی، جواز حضور در مرحله کشوری چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را کسب خواهند کرد.
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