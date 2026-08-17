موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی در مسیر تکمیل؛ «روایت هنر» از حماسه ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاحی، پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه باغموزه دفاع مقدس استان اظهار کرد: عملیات اجرایی این مجموعه از تیرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده و با وجود محدودیتهای اعتباری، تلاش کردهایم روند اجرای پروژه بدون وقفه ادامه داشته باشد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی، افزود: به فضل الهی امیدواریم نمای ساختمان باغموزه در ۴۰ روز آینده و تا هفته دفاع مقدس به پایان برسد و همزمان سایر بخشهای پروژه نیز در حال اجرا خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس در استان بیان کرد: این مجموعه متعلق به همه مردم استان است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان، پروژه در سریعترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
فلاحی با تأکید بر نقش هنر در ماندگاری پیامهای فرهنگی و تاریخی گفت: هر پیام، دعوت، انقلاب، تمدن و فرهنگی اگر در قالب هنر ارائه نشود، شانس نفوذ، گسترش و ماندگاری آن کاهش مییابد و چه جایی بهتر از باغموزه دفاع مقدس برای به تصویر کشیدن حقانیت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت.
وی ادامه داد: دفاع مقدس یک دانشگاه و مرکز مهم برای حفظ و ماندگاری ارزشهای فرهنگی و انقلابی و انتقال این مفاهیم به نسلهای امروز و آینده کشور است و این مجموعه میتواند پایگاه مناسبی برای نسل جوان باشد.
نیاز به تأمین زیرساختهای باغموزه
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به نیازهای زیرساختی پروژه گفت: در شرایط فعلی، تأمین انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات از مهمترین نیازهای پروژه است که باید با اولویت دنبال شود.
فلاحی افزود: شرکت آب و فاضلاب برای انتقال آب به این مجموعه باید حدود ۷۰۰ متر خط انتقال اجرا کند که بر اساس برآورد انجامشده، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
وی ادامه داد: موضوع مخابرات نیز به دستگاه مربوطه اعلام شده و در حوزه گاز نیز مقرر شده پس از اجرای دیوار محوطه، علمک گاز نصب شود.
فلاحی با اشاره به ضرورت مناسبسازی مسیر دسترسی به باغموزه گفت: در جلسه کمیته یادمانهای دفاع مقدس و مراکز فرهنگی دفاع مقدس استان به ریاست معاون عمرانی استانداری، مقرر شد یکی از لاینهای بلوار منتهی به موزه توسط راه و شهرسازی و شهرداری آسفالت شود که امیدواریم این موضوع نیز با همراهی مسئولان اجرایی شود.
همراهی دستگاههای اجرایی برای پیشرفت پروژه
وی اظهار کرد: در روند اجرای پروژه، دستگاههای مختلف استان همکاری خوبی داشتهاند و این همراهی باید تا تکمیل مجموعه ادامه پیدا کند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان نیز طی دو هفته اخیر در حوزه محوطهسازی پروژه همکاری داشته و از مدیرکل و کارکنان این مجموعه قدردانی میکنم.
فلاحی بیان کرد: شهرداریهای طبس، فردوس و قاین نیز در مقطعی که پروژه به همکاری آنان نیاز داشت، همراهی کردند و در مجموع نزدیک به ۴۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و جابهجایی خاک با کمک این مجموعهها انجام شده است.
وی با بیان اینکه روند اجرای پروژه با جدیت ادامه دارد، گفت: با وجود محدودیتهای موجود، «چنگ و دندان» پیش میرویم تا این مجموعه در کمتر از یک سال به مراحل مطلوب برسد و بتواند مورد استفاده مردم استان قرار گیرد.
تأمین اعتبار؛ مهمترین نیاز پروژه
فلاحی با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته به پروژه گفت: تاکنون بخشی از هزینهها از محل منابع ملی تأمین شده و حمایتها و پیگیریهای استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و سایر مسئولان در این زمینه قابل تقدیر است.
وی افزود: سال گذشته نیز با پیگیریهای انجامشده، پنج میلیارد تومان اعتبار از سوی دکتر هاشمی، نماینده مردم شهرستان بیرجند، به این پروژه اختصاص یافت که از این حمایت نیز تشکر میکنم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: انتظار داریم در ادامه مسیر نیز از منابع ملی برای تکمیل پروژه حمایت شود و همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به تجربه برخی استانها در استفاده از منابع این مجموعه برای محوطهسازی مراکز فرهنگی دفاع مقدس، در تأمین اعتبار باغموزه خراسان جنوبی مساعدت کند.
فلاحی با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در راهاندازی مراکز فرهنگی دفاع مقدس اظهار کرد: این مجموعهها در استانهایی مانند قم و سمنان آثار فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی داشتهاند و باغموزه دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز میتواند نقش مهمی در فرهنگسازی و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه حمایت مسئولان و همراهی دستگاههای اجرایی، اعتبارات و زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود تا باغموزه دفاع مقدس خراسان جنوبی هرچه سریعتر تکمیل و به یک مرکز فرهنگی مؤثر برای استان تبدیل شود.
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