هاشمی: خراسان جنوبی از بدرقه رهبر شهید تا اربعین یکپارچه پای کار بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در جلسه برنامهریزی بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید ایران اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی طی ماههای اخیر در برگزاری برنامههای ملی، مذهبی و انقلابی حضوری کمنظیر داشتند و در گرامیداشت مقام شهدای خدمت، اربعین حسینی و مناسبتهای پیشرو، به معنای واقعی پای کار بودند.
وی افزود: سه رخداد مهم مذهبی و ملی در ماههای اخیر، جلوهای روشن از ایمان، دینداری، وحدت و مشارکت اجتماعی مردم استان بود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای مربوط به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران گفت: بیش از ۳۶۰ موکب خراسان جنوبی در این رویداد فعال بودند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر اسکان و حدود ۵۳ هزار نفر نیز توسط این مواکب پذیرایی شدند.
هاشمی بیان کرد: برای تأمین امنیت این مراسم، نیروهای نظامی و انتظامی مستقر شدند و بیش از ۴۰۰ امدادگر هلالاحمر و بیش از ۱۲۰ پرستار نیز در بیمارستان موقت به زائران و شرکتکنندگان خدمات ارائه کردند.
وی ادامه داد: عملکرد خراسان جنوبی در این مراسم به اندازهای مطلوب بود که در جلسات وزارت کشور نیز از خدمات و اقدامات استان به نیکی یاد شد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فضاسازی گسترده استان در ایام تشییع رهبر شهید ایران گفت: بیش از چهار هزار و ۸۰۰ بنر توسط دهیاریها و بیش از سه هزار و ۶۰۰ بنر توسط شهرداریها در سطح استان نصب شد که در مجموع بیش از هشت هزار و ۵۰۰ بنر برای فضاسازی این ایام مورد استفاده قرار گرفت.
هاشمی با اشاره به حضور گسترده مردم خراسان جنوبی در مراسم اربعین حسینی افزود: در جریان بازدید از مواکب استان در کاظمین، کربلا و نجف، خدماترسانی مطلوب، اسکان مناسب و پذیرایی شایسته از زائران را شاهد بودیم و بهویژه در کاظمین، بخش مهمی از خدمات اسکان و پذیرایی بر عهده مواکب خراسان جنوبی بود.
وی با قدردانی از حمایت دستگاههای اجرایی از مواکب اظهار کرد: اقلامی مانند آرد و برنج برای مواکب تأمین و توزیع شد و بخشی از اقلام مازاد نیز پس از پایان برنامهها بازگردانده شد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: بیش از ۳۲ کاروان پیاده از استان به سمت مشهد مقدس حرکت کردند و بیش از ۲۰۰ موکب نیز در مسیر مشهد فعال بودند.
هاشمی افزود: حضور مردم در مناسبتهای مذهبی محدود به یک برنامه نیست و بیش از ۱۷۰ شب، مواکب و گروههای مردمی برای خدمترسانی و برپایی اجتماعات مختلف پای کار بودهاند.
وی با تأکید بر نقش وحدتآفرین مردم خراسان جنوبی تصریح کرد: حضور و همراهی برادران و خواهران اهل سنت در برنامههای مختلف، از جمله مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران، جلوهای ارزشمند از وحدت و انسجام استان است و باید این ظرفیت بیش از پیش تقویت و به جامعه معرفی شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه فرصتی برای تبیین خدمات نظام، امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی است و همه دستگاهها باید از این فرصت برای بیان دستاوردها و خدمات انجامشده استفاده کنند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و دغدغههای موجود، مردم همچنان پای کار نظام و کشور هستند و مسئولان نیز باید با تمام توان برای کاهش دغدغههای معیشتی، کنترل بازار و رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و مرزی استان از افزایش قابل توجه مبادلات تجاری با افغانستان خبر داد و گفت: مرز ماهیرود امروز یکی از موفقترین مرزهای کشور در حوزه صادرات است و باید از ظرفیت این مرز و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه برای توسعه استان بیش از گذشته استفاده کنیم.
استاندار خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در استان تأکید کرد و گفت: همه ما باید زیر پرچم ولایت و در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم و با همدلی، شایستهسالاری و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند، زمینه اجرای اقدامات ماندگار و امیدآفرین را فراهم کنیم.
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