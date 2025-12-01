شانزدهمین شناور کالای اساسی در بندرشهید رجایی پهلودهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا گفت: از ابتدای سال تاکنون شانزدهمین شناور حامل کالای اساسی (گندم) به وزن ۷۵ هزار و ۷۰۰ تُن به منظور تخلیه در محوطه‌های مجتمع بندری شهید رجایی در اسکله شماره ۱۴ پهلو داده شد.

وی با اشاره به پهلودهی هشت شناور حامل گندم از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، ادامه داد: در این مدت در مجموع ۴۸۶ هزار و ۳۵۳ تُن گندم به منظور ارسال به سراسر کشور وارد بندر شهید رجایی شده است.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به پهلودهی ۱۶ فروند شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموع واردات انواع کالا با ۲۴ درصد پیشرفت نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بازه زمانی را ۷۳۲ هزار و ۳۵۴ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود اعلام کرد.

شاعلیا ادامه داد: همچنین در این مدت نیز پنج فروند کشتی حامل ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن روغن در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلودهی شده است.

وی اضافه‌کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع سه شناور حامل جو (۵۴ هزار و ۵۰۰ تن)، کود اوره (۲۲ هزار و ۷۵۳ تن) و برنج (۲۲ هزار و ۲۷۵ تُن) در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

این بندر به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور در حال حاضر دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.