  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

پهلودهی بیست‌ویکمین شناور کالای اساسی در بندرشهید رجایی

بندرعباس- معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی بیست‌ویکمین شناور کالای اساسی حامل بیش از ۶۹ هزار تُن گندم در بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه گفت: یک فروند کشتی گندم به تناژ ۶۹ هزار و ۶۳۷ تُن به منظور تخلیه با رویه حمل یکسره و ارسال به سرزمین اصلی در اسکله شماره ۱۴ پهلودهی شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱ فروند شناور حامل گندم در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است، افزود: در این مدت ۶۸۷ هزار و ۹۹۰ تُن گندم از طریق این بندر برای ارسال به سراسر کشور وارد شده است.

شاعلیا همچنین به واردات بیش از یک میلیون تن گندم، روغن، برنج، ذرت، جو و کود در این بازه زمانی اشاره کرد و بیان داشت: در هفته اول دی‌ماه نیز نخستین کشتی ذرت نیز در این بندر پهلودهی شد.

