نوزدهمین شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلودهی شد

روح‌الله شاعلیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون نوزدهمین شناور حامل کالای اساسی (گندم) به وزن ۶۶ هزار تُن امروز ۲۴ آذر ماه از ۶ صبح به منظور تخلیه در اسکله شماره ۱۴ پهلو داده شده است.

وی ادامه داد: با احتساب نوزدهمین شناور کالای اساسی، از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۰ فروند شناور حامل ۶۱۸ هزار و ۳۵۳ تُن گندم و پنج فروند روغن حامل ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن پهلودهی شده است.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان مجموع کالاهای اساسی وارداتی به بندر شهید رجایی را ۹۱۱ هزار و ۴۸۱ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود اعلام کرد.

شاعلیا در پایان اضافه کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی و دریایی، تمهیدات لازم برای تخلیه این محموله گندم در نظر گرفته شده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

این بندر به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور در حال حاضر دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.