شناسایی ۱۴ هزار انشعاب غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح دوشنبه در جلسه مدیریت بهینه انرژی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کمبود منابع آبی در استان اظهار کرد: این استان با کاهش ۵۴ درصدی بارندگی در سال زراعی گذشته و افت شدید منابع آب مواجه است و نیاز مبرمی به جبران این کمبود از طریق بارندگی دارد.

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه استان با هدر رفت ۵۶.۲ درصدی آب، رتبه اول کشور در این زمینه را دارد، افزود: برای مقابله با این مشکل، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

شناسایی ۱۴ هزار انشعاب غیر مجاز در استان

وی از فرسودگی ۳۰ درصدی شبکه انتقال آب، به ویژه در مرکز خبر داد و بیان کرد: این فرسودگی باعث حوادث مکرری شده که اگر در مرکز استان رفع شود، امکان تمرکز بر دیگر نقاط فراهم خواهد شد.

رضایی با اشاره به شناسایی ۱۴ هزار انشعاب غیرمجاز در استان، تاکید کرد: از این تعداد ۵ هزار مورد در سامانه ثبت و در دست رسیدگی است که بخش عمده این انشعابات مربوط به باغات است.

وی در خصوص مصرف غیرمجاز آب شرب ادامه داد: بیش از ۲ هزار مشترک در استان مصرف غیرمجاز آب دارند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای ۱۰۰ هزار مشترک در استان، نیاز به احداث ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره‌سازی آب وجود دارد که تاکنون ۴۲ هزار مترمکعب از آن احداث یا در دست احداث است که با اصلاح شبکه، از هدررفت ۳۱۲ لیتر آب در ثانیه جلوگیری خواهد شد.

وی در واکنش به اخبار قبض‌های نجومی آب و فاضلاب در استان، اضافه، کرد: قرار نیست پول اضافه از مردم گرفته شود و این مباحث حاشیه‌ای باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود که در همین خصوص ۱۲ هزار قبض آب مورد بررسی قرار گرفت.