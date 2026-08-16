بدهی میلیاردی آبفای کهگیلویه و بویراحمد؛هدررفت آب یاسوج به۵۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب برای رفع تنش آبی، تکمیل مخازن و خطوط انتقال است تا آب از منابع تأمین به مخازن منتقل و سپس در شبکه توزیع شود.
کاهش هدررفت آب در یاسوج
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامههای کاهش هدررفت آب گفت: میزان هدررفت آب در یاسوج از حدود ۵۶ درصد به ۵۲ درصد کاهش یافته و هدفگذاری شرکت این است که این میزان به حدود ۳۰ درصد برسد.
رضایی افزود: کاهش چهار درصدی هدررفت عدد قابل توجهی است و برای تحقق آن محاسبات و اقدامات زیادی انجام شده است. هر میزان سرمایهگذاری در این بخش علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، برای خود شرکت نیز بهعنوان یک سرمایه محسوب میشود.
وی از پیشبینی اعتباری مناسب برای کاهش هدررفت آب در یاسوج خبر داد و گفت: مشاوره این طرح انجام شده و همکاران در حال استخراج اقلام و محلهای اجرای پروژه هستند و پس از نهایی شدن، جزئیات اعتبارات اعلام خواهد شد.
پیگیری ۱۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تنش آبی روستاها
رضایی درباره اعتبارات رفع تنش آبی روستاهای استان نیز گفت: اعتبارات رفع تنش آبی هر سال از وزارت نیرو پیگیری میشود و امسال نیز این موضوع با همراهی نمایندگان استان، استاندار و معاونت عمرانی دنبال خواهد شد.
وی افزود: برای رفع تنش آبی روستاهای کهگیلویه و بویراحمد، امسال حدود هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور پیشبینی شده که ۱۸۵ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات سال گذشته است که تخصیص نیافته و به اعتبارات امسال اضافه شده است.
مدیرعامل آبفا ادامه داد: سال گذشته ۹۸۰ میلیارد تومان برای استان ابلاغ شد اما در فرآیند تخصیص، رقم آن به ۲۸۵ میلیارد تومان کاهش یافت که از این میزان نیز حدود ۱۲۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد و بخشی از آن نیز مشمول تنزیل و کسورات شد.
رضایی تأکید کرد: تلاش میکنیم با برگزاری جلسات در وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور، بیشترین سهم ممکن از اعتبارات رفع تنش آبی روستایی را برای استان جذب کنیم.
مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی در مسیر بهرهبرداری
وی درباره مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج نیز گفت: این مخزن بهمنماه ۱۴۰۳ کلنگزنی شد و قرار بود عملیات اجرایی آن از فروردین آغاز شود، اما به دلیل مشکلات مربوط به منابع طبیعی حدود دو ماه عملیات متوقف ماند.
رضایی افزود: پس از رفع مشکل، عملیات اجرایی آغاز شد و با وجود محدودیت فضای کارگاهی و امکان استفاده نکردن از زمینهای اطراف برای استقرار بچینگ، سازه مخزن با استفاده از بتن آماده در حال اجرا است.
وی ظرفیت این مخزن را ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از سقف مخزن اجرا شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات ساخت آن تا شهریورماه به پایان میرسد.
مدیرعامل آبفای استان افزود: برای تأمین آب این مخزن، منابعی از محدوده آبشار و همچنین حفر یک حلقه چاه در محدوده مشخصشده در نظر گرفته شده است.
بدهی ۱۳۲۹ میلیارد تومانی آبفا
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مالی شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: این شرکت با بدهی قابل توجهی تحویل گرفته شد و مجموع بدهیها در سال ۱۴۰۳ به حدود هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان رسیده بود.
وی گفت: بخشی از این بدهیها مربوط به پیمانکارانی است که کار انجام داده، صورتوضعیت ارائه کردهاند اما به دلیل نبود اعتبارات بهموقع، مطالبات آنها پرداخت نشده است.
مدیرعامل آبفا با بیان اینکه بخشی از پروندههای حقوقی شرکت در حال تعیین تکلیف است، افزود: کمیسیونی در شرکت تشکیل شده و پروندههای حقوقی بررسی میشوند؛ در مواردی که حق با طرف مقابل باشد، تلاش میکنیم موضوع از طریق توافق و پرداخت مطالبات حل شود.
جداسازی انشعابات از خطوط انتقال
رضایی درباره مشکل برخی روستاها و باغات نیز گفت: در سالهای گذشته از برخی خطوط انتقال آب، انشعاباتی ایجاد شده که اکنون در فصل تابستان بر میزان آبرسانی به روستاها اثر میگذارد.
وی افزود: در برخی مناطق، انشعابات غیرمجاز از خطوط انتقال گرفته شده و برای حل این مشکل، انتقال مسیر خط و جداسازی انشعابات در دستور کار قرار گرفته است.
رضایی درباره پروژههای حوزه کبگیان نیز گفت: مطالعات این طرح انجام شده و محل مخازن مشخص شده است. بخشی از لوله مورد نیاز خ
خبرگزاری مهر کهگیلویه و بویراحمد: ریداری شده و برای تکمیل تجهیزات و اجرای خط انتقال، اعتبار بیشتری نیاز است.
افزایش پوشش فاضلاب استان به اعتبار بیشتری نیاز دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت شبکه فاضلاب گفت: پوشش شبکه فاضلاب در شهر یاسوج حدود ۴۶ درصد و میانگین پوشش فاضلاب در کل استان حدود ۳۳ درصد است.
رضایی افزود: در گچساران و دهدشت نیز پروژههای فاضلاب در حال اجراست و تصفیهخانهها و شبکههای مربوطه در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
وی با بیان اینکه توسعه شبکه فاضلاب نیازمند اعتبارات سنگین است، گفت: اعتبارات سالانه استان در این بخش محدود است و با این میزان اعتبار نمیتوان انتظار داشت همه مشکلات در مدت یک سال برطرف شود.
رضایی تأکید کرد: اجرای شبکه فاضلاب هزینهبر و زمانبر است و برای تکمیل پروژهها باید از محل اعتبارات مختلف از جمله اعتبارات متوازن و طرحهای محلات استفاده کرد.
تأکید آبفا بر هماهنگی با شهرداری برای آسفالت معابر
وی درباره حفاریهای مربوط به اجرای شبکههای آب و فاضلاب و وضعیت آسفالت معابر اظهار کرد: آسفالت تخصص شرکت آب و فاضلاب نیست و تمایل داریم در صورت امکان، شهرداریها در این زمینه ورود کنند.
رضایی افزود: شهرداری تجهیزات و ظرفیت لازم برای اجرای آسفالت را در اختیار دارد و همکاری مشترک میتواند از دوبارهکاری و تخریب مجدد معابر جلوگیری کند.
وی گفت: باید پیش از اجرای روکش آسفالت، دستگاههای خدماترسان هماهنگ باشند تا اگر پروژهای در یک خیابان یا کوچه در پیش است، ابتدا عملیات زیرساختی انجام شود و سپس آسفالت اجرا شود.
پیمانکار ویژه برای رفع شکستگیهای شبکه یاسوج
مدیرعامل آبفا از بهکارگیری پیمانکار ویژه برای رفع حوادث و شکستگیهای شبکه آب یاسوج خبر داد و گفت: یک پیمانکار برای رفع اتفاقات شهری یاسوج آغاز به کار کرده و قرار است سه گروه اجرایی در این زمینه فعال شوند.
رضایی فرسودگی شبکه توزیع آب را یکی از عوامل بروز شکستگیها دانست و افزود: بخش قابل توجهی از شبکههای قدیمی نیازمند اصلاح و بازسازی هستند و شرکت تلاش میکند با استفاده از منابع داخلی، حوادث و شکستگیها را در سریعترین زمان ممکن برطرف کند.
اجرای مخزن هزار مترمکعبی در سرفاریاب و مشکلات سعادتآباد
وی همچنین درباره پروژههای آبرسانی مناطق مختلف استان گفت: در سعادتآباد پروژه احداث مخزن هزار مترمکعبی در حال اجراست و عملیات خاکبرداری آن انجام شده و اجرای فونداسیون مخزن نیز آغاز خواهد شد.
رضایی درباره مشکلات آب در برخی مناطق افزود: بخشی از مشکلات ناشی از انشعابات غیرمجاز و برداشت آب از خطوط انتقال است که برای رفع آن، اصلاح مسیر خط انتقال و جمعآوری انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
تشریح پرونده ۵۰ میلیارد تومانی ملک آبفا در دهدشت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در ادامه درباره پرونده حقوقی یک ملک در دهدشت نیز توضیح داد و گفت: این ملک در یک مزایده قانونی به فروش رسیده و برنده مزایده متعهد به پرداخت مبلغ معامله شده بود، اما به تعهدات خود عمل نکرد.
رضایی ارزش اولیه ملک را حدود ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخشی از ضمانتنامه ضبط و بخشی نیز از سوی خریدار پرداخت شده و حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از اصل مطالبات شرکت باقی مانده است.
وی ادامه داد: این پرونده مسیر قضایی خود را طی کرده و رأی قطعی نیز صادر شده است. برای وصول مطالبات شرکت از مسیر قضایی و با همکاری دستگاه قضایی پیگیری میکنیم.
رضایی گفت: با توجه به تأخیر در پرداخت، رقم مطالبات با احتساب خسارت تأخیر افزایش یافته و اکنون ارزش مطالبات شرکت از این پرونده بسیار بیشتر از رقم اولیه است.
وی افزود: در حال حاضر چند ملک بهعنوان وثیقه در اختیار شرکت قرار دارد و برای بدهکار نیز فرصت و برنامهای برای پرداخت اصل بدهی و تعیین تکلیف مابقی مطالبات در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل آبفای استان تأکید کرد: اگر تعهدات انجام نشود، شرکت از ظرفیتهای قانونی برای توقیف و وصول مطالبات خود استفاده خواهد کرد.
«در جنگ خدماتی هستیم»
رضایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز در یک جنگ قرار داریم و خدماتی مانند آب، برق، گاز و مخابرات باید بدون وقفه به مردم ارائه شود.
وی افزود: حوادث و اتفاقات در شبکههای خدماترسان اجتنابناپذیر است، اما نباید اجازه داد این مشکلات تداوم پیدا کند و به یک روند دائمی تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: همکاران شرکت تلاش میکنند مشکلات مردم در سریعترین زمان ممکن برطرف شود و مجموعه آبفا برای استمرار خدمترسانی در هر ساعت از شبانهروز آمادگی دارد.
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