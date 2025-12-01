محتشمیان: ۴۰ دستورالعمل ایمنی آتش نشانی برای مراکز کاشان صادر شده است

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور ۴۰ دستورالعمل ایمنی برای مراکز مختلف اداری تجاری کسبی فرهنگی و آموزش اظهار کرد: سه هزار و ۹۲۰ نفر از شهروندان نیز توسط کارشناسان واحد پیشگیری و آموزش در آبان ماه آموزش دیده‌اند.

وی با اشاره به ۲۲ مورد بازدیدهای ایمنی کارشناسان واحد پیشگیری سازمان در ۳۵ هزار و ۶۴۴ متر مربع زیربنا با ۱۰۹ نفر ساعت بازدید همزمان با آبان ماه ابراز کرد: در این مدت ۴۰ مورد دستورالعمل ایمنی نیز صادر شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان صدور چهار مورد تاییدیه‌های ایمنی در ۴۵۰ متر مربع زیربنا با ۲۰ نفر ساعت بازدید را یادآور شد و تصریح کرد: هشت مورد عدم تاییدیه نیز در ۱۱ هزار و ۵۶۹ زیربنا با ۵۶ نفر ساعت برای مراکز صادر شد.

به گفته وی، همچنین ۲۰ مورد بازدید نقشه و صدور دستورالعمل و عدم صدور هیچ‌گونه اخطاریه در آبان ماه انجام شد.

محتشمیان در ادامه تصریح کرد: همچنین ۱۶ دوره آموزش ایمنی و عمومی برون سازمانی توسط کارشناسان واحد آموزش برای سه هزار و ۹۲۰ نفر از اقشار مختلف شهروندان در آبان ماه انجام شد.

وی افزود: آموزش درون سازمانی یا ضمن خدمت سازمان نیز یک دوره برای ۳۲ نفر با ۳۴ نفر ساعت آموزش و ۳۲ نفر ساعت مربی در ماه گذشته برگزار شد.