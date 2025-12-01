محتشمیان: آبان ماه ۳۲۵حادثه وحریق در کاشان ثبت شد

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آبانماه امسال ۳۲۵ حادثه در کاشان رخ داد که ۳۲۵ نوع عملیات آبان ماه شامل ۹۳ مورد آتش سوزی، ۱۱۹ مورد حادثه و ۱۱۳ مورد خدمات ایمنی با حضور فعال آتش نشانان با انجام اقدامات لازم برای امداد رسانی به موقع و مؤثر بود که افزایش ۳۸.۸ درصدی در حرائق، ۱۲.۳ درصدی در حوادث و ۱۵.۳ درصدی در خدمات ایمنی را داشت.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات‌ها شش مورد فوتی که پنج مورد آن ناشی از تصادفات در آبان ماه بوده است، ابراز کرد: آمار مصدوم این ماه نیز ۲۶ نفر بوده که ۲۳ مورد آن در حوادث بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان با تاکید بر اینکه ۳۶۳ خودرو و ۷۹۶ آتش نشان عملیات‌های آبان ماه را پوشش دادند، تصریح کرد: حرائق این ماه در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته افزایش ۳۸.۸ درصدی، حوادث افزایش ۱۲.۳ درصدی و خدمات ایمنی افزایش ۱۵.۳ درصدی داشته است.

وی بیشترین نوع حرائق آبان ماه را به ترتیب شامل ضایعات ۴۰ مورد، حرائق مسکونی ۱۴ مورد، وسایل نقلیه ۱۱ مورد، فضای سبز ۱۰ مورد و تجاری کسبی پنج مورد برشمرد.

به گفته محتشمیان روشن نمودن آتش ۴۹ مورد، انتقال حرارت ۹ مورد، پرتاب مواد آتش‌زا، ریختن مواد نفتی و مشتعل کردن آن، نشت مایعات قابل اشتعال و نقص فنی و نشت گاز سی ان جی هر کدام هفت مورد از جمله دلایل حرائق بود.

وی با بیان اینکه بیشترین دلایل حوادث آبان ماه شامل بی‌احتیاطی شخص، خرابی قفل، بی‌احتیاطی والدین، نقص فنی در سیستم، همجواری با زمین کشاورزی یا بایر و بافت فرسوده بود، اظهار کرد: بیشترین نوع حوادث نیز به ترتیب شامل باز نمودن در (محبوسی) ۵۲ مورد، تصادف و واژگونی خودرو ۱۶ مورد، جانوران گزنده ۱۳ مورد، حادثه‌های آسانسور و بالابر ۱۲ مورد و حیوانات خانگی و وحشی ۱۱ مورد بود.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان همچنین ارائه خدمات ایمنی در شهریورماه را شامل حوادث حیوانات خانگی و وحشی ۷۸ مورد، باز نمودن درب بدون محبوسی ۲۸ مورد و اشیا حلقوی ۶ مورد عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: پنج هزار و ۸۹۸ مورد تعداد تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در اّبان ماه بود که ۱۲۸ مورد از این تعداد مشاوره و ۳۲۵ مورد منجر به عملیاتی شد.

محتشمیان همچنین تصریح کرد: همزمان با آبان ماه تیم‌های احتیاط از حریق حادثه سازمان در مناسبت‌های ملی و مذهبی ۸۷ مورد در سطح شهر استقرار داشتند.