به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدیموحد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان از غرفه ایران بازدید و از نزدیک در جریان نحوه معرفی جاذبههای گردشگری کشور به بازدیدکنندگان قرار گرفت. این غرفه به همت دانشگاه هنر اسلامی تبریز برپا شده بود و بخشی از آن با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت، به نمایش کتابها، بروشورها و محتوای اطلاعرسانی توریستی اختصاص داشت.
از نکات قابلتوجه این غرفه، ارائه مجموعهای از صنایعدستی استانهای مختلف ایران همچنین معرفی جاذبههای گردشگری بهصورت دیجیتال بود؛ جایی که بازدیدکنندگان با اسکن کدهای QR، امکان دریافت اطلاعات درباره مقاصد گردشگری، و زیباییهای ایران را داشتند. این اقدام با استقبال بازدیدکنندگان ارمنی و شرکتکنندگان بینالمللی مواجه شد و بسیاری از آنان بر جذابیتهای سفر به ایران و تمایل برای تجربه این مقاصد تأکید کردند.
در حاشیه این بازدید، لوسینه گوورگیان، رئیس کمیته گردشگری ارمنستان نیز ضمن حضور در غرفه ایران، از کیفیت ارائه و محتوای معرفیشده قدردانی کرد و اظهار داشت: روابط فرهنگی، تاریخی و سیاسی میان دو کشور از ظرفیتهای مهم توسعه صنعت گردشگری برخوردار است.
وی با اشاره به همکاریهای درحال پیگیری میان دو طرف، ابراز امیدواری کرد مشکلات مربوط به سفر زمینی شهروندان ارمنستان به ایران، بهویژه محدودیتهای مربوط به تردد با خودرو شخصی، بهزودی برطرف شود تا زمینه افزایش سفرهای تفریحی و خانوادگی به ایران فراهم شود.
در این دیدار همچنین اسدیموحد با اشاره به استقبال گسترده ایرانیان از سفر زمینی به ارمنستان، بر ضرورت تقویت زیرساختها و خدمات رفاهی در مسیرهای منتهی به ایروان تأکید کرد و گفت رفع این چالشها میتواند در افزایش تعاملات گردشگری دو کشور نقش مستقیم و مؤثر داشته باشد.
اسدی موحد معتقد است: حضور ایران در این گونه نمایشگاهها به ویژه نمایشگاههای گردشگری از این جهت مهم است که ارمنستان به عنوان همسایه ما و کشوری که روابط دیرینه ای داریم، هنوز آن طور که باید از ایران بازدید نکردهاند و سفرهایشان در سطح قابل قبولی نیست حضور فعالان گردشگری که منجر به معرفی ایران شود، باعث خواهد شد که ارامنه بیشتر با ایران آشنا شوند پس باید فعالان در این نمایشگاهها شرکت کرده و با شرکتهای توریستی ارمنستان ارتباط گستردهتری داشته باشند.
وی افزود: نمایشگاه گردشگری ایروان امسال بیش از پیش نشان داد که تبادل گردشگر میان ایران و ارمنستان نه تنها یک فرصت اقتصادی بلکه بستری مهم برای تعمیق شناخت متقابل و گسترش همکاریهای پایدار فرهنگی و اجتماعی است؛ همکاریهایی که با تقویت زیرساختها و برنامهریزی هدفمند میتواند سهم دو کشور را در بازار گردشگری منطقه به شکل محسوسی افزایش دهد.
