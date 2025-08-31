اهدای دو اثر ایرانی به موزه نسخ خطی ارمنستان

محمد اسدی موحد رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های رایزنی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی بیان کرد: در جریان سفر وزیر میراث فرهنگی و رییس جمهور به ارمنستان، در حوزه گردشگری تفاهمنامه های متعددی درباره افزایش تعداد گردشگران ورودی از ارمنستان به ایران امضا شده است. این تفاهمنامه ها در حوزه سینما، فرهنگ و کتابخانه ملی نیز بود. در حوزه همکاری‌های سینمایی نیز قرار شد با مسئولان فیلم فجر دیداری انجام و تفاهمنامه ای امضا شود. ضمن اینکه فیلم سینمایی به صورت مشترک نیز ساخته شود.

وی گفت: همچنین در تفاهمنامه ای که بین وزارت میراث فرهنگی و سازمان ارتباطات اسلامی برگزار شد؛ در برنامه سه ساله‌ای قرار شد نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در دو کشور ایران و ارمنستان برگزار شود.

رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان گفت: نمایشگاه هنر و تمدن نواسارد نیز چهارمین دوره خود را برگزار کرد و ایران حضور پررنگی در آن برنامه داشت. این نمایشگاه کار مشترک فدراسیون گردشگری ارمنستان و کنسولگری ایران در قاپان بود و امسال ۳۳ غرفه ایرانی حضور داشتند که محصولاتی مانند، غذا، پوشاک، سوغات و صنایع دستی را از استان‌های مختلف عرضه می‌کردند. در کنارش به همین تعداد غرفه و هنرمندان ارمنی حضور داشتند و برنامه‌های فرهنگی هنری و زورخانه ای اجرا شد.

اسدی موحد بیان کرد: چندی پیش همایش بین المللی چالش‌ها و نوآوری‌های عملی در حوزه موزه‌های ارمنستان برگزار شد و قرار بود سه موزه از ایران نیز در این برنامه شرکت کنند حتی مدیرکل موزه‌های ایران نیز به ارمنستان بیاید اما در پی وقوع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی این حضور لغو شد. من با مسئولان موزه ارمنستان درباره تبادل تجربه بین دو کشور صحبت کردند و قرار شد آنها با ظرفیت‌های موزه‌ای ایران بیشتر آشنا شوند. برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های ورکشاپ از جمله این موضوعات بود. قرار است مرکز ملی موزه‌های ارمنستان و دبیرخانه همایش بین المللی موزه‌ها برنامه عملیاتی از طرف دبیرخانه پیشنهاد کنند.

وی در ادامه بیان کرد: از ۱۴ تا ۱۷ شهریور نمایشگاه بین الملی کتاب ایروان را داریم که در این حوزه از ایران دو نویسنده و یک کتاب حضور دارند. یک از این کتاب‌ها را رایزنی فرهنگی ترجمله کرده و انتشارات الهدی نیز آن را چاپ کرده است. همچنین در این نمایشگاه به معرفی کتاب در حوزه گردشگری ایرانشناسی و فرهنگی و ادبیات فارسی نیز خواهیم پرداخت. در همین تاریخ نمایشگاهی از ۲۵ اثر از آثار فاخر نگارگران و نقاشان ایرانی را در ارمنستان خواهیم داشت.

اسدی موحد گفت: به تازگی دو اثر فاخر از علیرضا اکرمی خطاط برجسته نستعلیق ایران را به موزه ماتناداران اهدا کردیم. وی حدود ۳۰۰ بیت از گلستان و ۲۰۰ آیه از قرآن را نوشته بود و در معیت او به موزه نسخ خطی ارمنستان اهدا شد. قرار است برنامه‌های مشترک برگزار کرده و تعدادی از استاتید حوزه خوشنویسی نیز برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی به ایروان سفر کنند. در همین راستا یک کارگاه آموزشی برای علاقه مندان هنر نیز در شهر گیومری برگزار شد.