آرمان: تنها راه نجات تیم شهرداری آستارا حمایت مدیریت شهری است

جهانبخش آرمان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات باشگاه فوتبال شهرداری آستارا تأکید کرد تنها راه نجات این تیم حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری آستارا است.
وی اظهار داشت: انتظار دارم دوستان شورای اسلامی شهرستان آستارا و شهردار وارد عمل شوند؛ چرا که تنها گرهای که میتواند مانع منحل شدن این باشگاه شود همین مجموعه است ضمن اینکه طبق قانون جامع باشگاهداری، شهرداران در همه رشتهها میتوانند باشگاهداری کنند و هیچ منع قانونی وجود ندارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان افزود: در این زمینه با شهردار، اعضای شورا، فرماندار آستارا و نماینده شهرستان نیز صحبت خواهم کرد تا به یک فهم مشترک برسیم و شرایط تیم از بحران فعلی رهایی یابد، در غیر این صورت باید اعلام کنم که با ادامه این وضعیت، باشگاه شهرداری آستارا منحل خواهد شد.
وی راهکار دیگری را نیز مطرح کرد و گفت: راهکار دیگر این است که سرمایهگذاران شهرستان آستارا با تزریق منابع مالی به باشگاه کمک کنند تا از این شرایط عبور کند. همچنین شهردار و شورای اسلامی آستارا باید مصوبهای داشته باشند تا مبلغی جمعآوری شود تا باشگاه به حیات خود ادامه دهد؛ در غیر این صورت بهطور شفاف و روشن میگویم باشگاه منحل خواهد شد.
آرمان در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف باید صورت گیرد؛ یا این باشگاه نجات پیدا میکند یا از بین میرود. راه سومی وجود ندارد؛ یا شورا و شهرداری مدیریت را برعهده بگیرند یا سرمایهگذاران وارد عمل شوند.
