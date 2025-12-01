سردار عظیمی: فداکاری جوانان در جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس افتخار ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده تیپ انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری، ضمن ابلاغ سلام سردار پاکپور، فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی سپاه، از تلاش‌های رزمندگان، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.

وی با تشکر از برگزارکنندگان مراسم و خیرمقدم به علمای اهل سنت و تشیع، پیشکسوتان و مهمانان حاضر، اظهار داشت: افتخار ما حضور در جمع رزمندگانی است که عمر خود را برای امنیت و عزت این سرزمین گذاشته‌اند.

تجلیل از خدمات سردار تناکی

سردار عظیمی با اشاره به خدمات و تلاش‌های سردار تناکی در دوران مسئولیت خود، گفت: توفیقات سردار تناکی معامله‌ای خالصانه با خدا بود و بی‌شک این مجاهدت‌ها در پرونده اعمال ایشان ثبت شده و باقیات‌صالحات خواهد بود.

وی ضمن معرفی سرهنگ پاسدار محمد رضایی به‌عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی شهید ناصری، افزود: با توانایی‌ها، سابقه عملیاتی و روحیه جهادی وی، مسیر افتخارآمیز تیپ انصارالرضا (ع) با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مروری بر رشادت‌های دفاع مقدس

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) در ادامه با ذکر خاطراتی از عملیات والفجر ۴، از شجاعت و ایثارگری رزمندگان یاد کرد و گفت: در سخت‌ترین شرایط میدانی، حتی با وجود مجروحیت‌های شدید، رزمندگان ما به خط مقدم بازمی‌گشتند و از وجب به وجب خاک کشور دفاع می‌کردند؛ این روحیه‌ای است که تنها در مکتب شهدا و فرهنگ جهاد پرورش می‌یابد.

فداکاری جوانان ایران در جنگ ۱۲ روزه

سردار عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و عملیات روانی دشمن علیه ملت ایران، بیان کرد: جوانان ما در این جنگ، همان حماسه‌ای را آفریدند که در دوران دفاع مقدس شاهدش بودیم. ایستادگی ملت در برابر جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن، کمتر از شلیک موشک‌ها نبود و صحنه‌هایی خلق شد که دشمن را زمین‌گیر و خشمگین کرد.

وی افزود: این پایمردی جوانان، همان مولفه قدرتی است که دشمنان ایران را ناامید می‌کند. هرجا دشمن فشار آورد، ملت ایران با ایمان، وحدت و مقاومت پاسخ داده است.

تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی سپاه

سردار عظیمی در ادامه از اقدامات سپاه در حوزه محرومیت‌زدایی، مردم‌یاری و خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار تقدیر کرد و گفت: سپاه پاسداران از آغاز تاکنون در کنار مردم بوده و امروز نیز با ظرفیت‌های عمرانی، مهندسی، درمانی و جهادی خود، در خدمت ملت ایران است. مسیر خدمتگزاری باید با قوت، تواضع و روحیه جهادی ادامه یابد.

وی تأکید کرد: مجاهدت‌های سپاه تنها در میدان جنگ خلاصه نمی‌شود بلکه در ساخت مدرسه، بیمارستان، آبرسانی و رفع نیاز از مناطق محروم نیز تبلور یافته است.