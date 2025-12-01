به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز در کیلومتر یک آزادراه قزوین–زنجان یک دستگاه نیسان هنگام تغییر مسیر با یک خودروی پراید برخورد کرد و در پی این برخورد، پراید به جداکننده‌های میانی آزادراه اصابت کرده و واژگون شد.

وی افزود: پس از واژگونی پراید، سه خودروی دیگر شامل دنا، پژو ۲۰۷ و یک دستگاه پراید دیگر نیز با یکدیگر برخورد کردند.

فرمانده پلیس راه استان با بیان اینکه در این حادثه تنها راننده پراید واژگون‌شده مصدوم شده است، اظهار کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد.