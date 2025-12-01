  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

واژگونی پراید و برخورد زنجیره‌ای پنج خودرو در آزادراه قزوین–زنجان

واژگونی پراید و برخورد زنجیره‌ای پنج خودرو در آزادراه قزوین–زنجان

قزوین- فرمانده پلیس راه استان قزوین گفت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز در کیلومتر یک آزادراه قزوین–زنجان، لغزندگی سطح جاده بر اثر بارندگی خفیف، منجر به وقوع یک تصادف زنجیره‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز در کیلومتر یک آزادراه قزوین–زنجان یک دستگاه نیسان هنگام تغییر مسیر با یک خودروی پراید برخورد کرد و در پی این برخورد، پراید به جداکننده‌های میانی آزادراه اصابت کرده و واژگون شد.

وی افزود: پس از واژگونی پراید، سه خودروی دیگر شامل دنا، پژو ۲۰۷ و یک دستگاه پراید دیگر نیز با یکدیگر برخورد کردند.

فرمانده پلیس راه استان با بیان اینکه در این حادثه تنها راننده پراید واژگون‌شده مصدوم شده است، اظهار کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد.

کد خبر 6674261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها