به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این شرکت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پوشش‌دهی در مقیاس نانومتری، محصولاتی عرضه می‌کند که علاوه بر زیبایی و تلالو خاص، از نظر دوام، مقاومت در برابر حرارت، مواد شیمیایی و خراشیدگی نیز ویژگی‌های کم‌نظیری دارند. کاشی‌های شیشه‌ای آوین تایل به دلیل پایداری حرارتی تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد، سهولت تمیزکاری، مقاومت در برابر رسوبات و قابلیت استفاده در فضاهای مرطوب یا گرم، توجه بسیاری از طراحان داخلی و مصرف‌کنندگان را به خود جلب کرده‌اند.

مهرشاد میرخانی، مدیرعامل شرکت، می‌گوید: استقبال بازارهای خارجی از این محصولات روبه‌افزایش است و زیرساخت‌های تولید برای توسعه صادرات در حال تقویت است. او معتقد است که حمایت از واحدهای کوچک و متوسط می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی داشته باشد.

محصولاتی که تحت برند آوین تایل عرضه می‌شوند و به دلیل ویژگی‌های ظاهری و فنی خاص خود توانسته‌اند توجه بسیاری از طراحان داخلی، معماران و مصرف‌کنندگان را به خود جلب کنند. مهرشاد میرخانی، مدیرعامل این مجموعه، در توضیح فعالیت‌های شرکت تأکید می‌کند که هدف اصلی ارتقای کیفیت و ایجاد محصولاتی با دوام بلندمدت بوده است؛ رویکردی که نتیجه آن ورود به بازارهای منطقه و افزایش تعامل با مشتریان بین‌المللی بوده است.

از ورود به حوزه شیشه تا تبدیل‌شدن به تولیدکننده پیشرو

طلوع آوین مهر از سال ۱۳۸۲ مسیر خود را با تولید شیشه آغاز کرد. در سال‌های بعد، با بررسی روندهای جهانی در دکوراسیون و نیاز بازار داخلی، این شرکت تمرکز خود را بر تولید کاشی‌های شیشه‌ای قرار داد. گسترش زندگی آپارتمانی، افزایش توجه به زیبایی فضاهای داخلی و تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از متریال‌های متفاوت، فرصت مناسبی برای توسعه این محصولات ایجاد کرد. میرخانی می‌گوید: «کاشی‌های شیشه‌ای همان قطعه‌ای هستند که می‌توانند علاوه بر زیبایی، دوام و سهولت نگهداری را هم برای مصرف‌کننده فراهم کنند.»

محصولات این شرکت در قالب قطعات ۳۰ در ۳۰ سانتی‌متری عرضه می‌شوند و بسته به نوع طراحی، قطعه‌بندی و الگوهای هندسی، قیمت آن‌ها از ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان متغیر است. این تنوع مدل‌ها باعث شده که آوین تایل هم برای فضاهای لوکس و هم برای پروژه‌های معمولی قابل انتخاب باشد.

چرا کاشی شیشه‌ای به جای سرامیک؟

در سال‌های اخیر، استفاده از شیشه در دکوراسیون داخلی به ویژه در آشپزخانه‌ها و فضاهای عمومی افزایش یافته است. واکنش‌های حرارتی، رسوب‌گیری سرامیک در محیط‌های مرطوب و دشواری تمیزکاری در برخی فضاها باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان به دنبال جایگزین‌هایی با ویژگی‌های بهتر باشند.

کاشی‌های شیشه‌ای آوین تایل چند مزیت اساسی دارند:

مقاومت حرارتی تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد

این قابلیت موجب شده که این محصولات برای نصب در پشت گاز یا کنار منابع حرارتی انتخاب اول بسیاری از طراحان باشند. برخلاف بسیاری از سرامیک‌ها که در طول زمان بر اثر حرارت تغییر رنگ یا ترک‌های سطحی پیدا می‌کنند، این کاشی‌ها پایداری قابل توجهی دارند.

ضدخش بودن و مقاومت در برابر ساییدگی

لایه‌های فلزی نانومتری و ساختار شیشه‌ای مقاوم باعث شده که سطح کاشی‌ها حتی در استفاده طولانی‌مدت کیفیت اولیه خود را حفظ کنند.

مقاومت کامل در برابر اسیدها و مواد شیمیایی

این ویژگی برای مناطق مرطوب و پر تماس مثل استخرها، سوناها، سرویس‌ها و آشپزخانه‌ها اهمیت زیادی دارد.

عدم رسوب‌گیری

یکی از مشکلات اصلی سرامیک‌ها تشکیل لایه‌های سفیدرنگ و زبر بر اثر تماس با آب و مواد معدنی است. میرخانی تأکید می‌کند که کاشی‌های شیشه‌ای تولیدی شرکت بدون جذب رسوبات، در طولانی‌مدت ظاهر خود را حفظ می‌کنند.

سهولت تمیزکاری

سطح آبگریز حاصل از فناوری پلاسما، باعث پاک شدن سریع لکه‌ها و آلودگی‌های سطحی می‌شود.

فناوری پشت محصول؛ از لایه‌نشانی نانومتری تا آبگریزی

فرآیند تولید کاشی‌های شیشه‌ای آوین تایل چند مرحله اساسی دارد. ابتدا شیشه‌ها توسط دستگاه CNC به ابعاد مورد نظر برش زده شده و لبه‌ها پرداخت می‌شوند. پس از آن، یک لایه پرایمر روی سطح قرار می‌گیرد و محصول برای عملیات حرارتی آماده می‌شود. در مرحله بعد، لایه‌نشانی فلزی با دقت نانومتری انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که مجموع ضخامت لایه‌های نقره به حدود ۱۲۰ نانومتر می‌رسد. این پوشش‌ها در چند مرحله اعمال می‌شوند و ظاهر شیشه را به سطحی فلزی‌نما و درخشان تبدیل می‌کنند.

پس از تثبیت لایه‌ها، محصول وارد مرحله آبگریزی با فناوری پلاسما می‌شود.