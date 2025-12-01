به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان از ثبت دو گونه پرنده جدید در شهر سنندج خبر داد.

شورش وهابی، فعال محیط زیست و پرنده‌شناس استان، موفق شد گونه‌های «بلبل زیر دم سرخ (Pycnonotus cafer)» و «پیغوی کوچک (Tachyszpiza badia)» را برای نخستین‌بار در استان کردستان شناسایی و ثبت کند.

بر اساس گزارش‌های وهابی، ۱۳ فرد از بلبل زیر دم سرخ در مناطق مختلف سنندج مشاهده شدند.

این کشف‌ها اهمیت ویژه‌ای در افزایش دانش زیستی منطقه و ارتقای تنوع زیستی استان دارند و ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های نادر را بیش از پیش نمایان می‌کنند.

کارشناسان محیط زیست تاکید دارند که تلاش‌های مستمر برای حمایت از اکوسیستم‌های طبیعی می‌تواند به رشد جمعیت محلی این پرندگان و حفظ تعادل زیست‌محیطی کمک کند.

لازم به ذکر است؛ گونه بلبل زیر دم سرخ غیربومی است و دلایل حضور آن در زیستگاه‌های سنندج نیازمند بررسی‌های دقیق و مداوم است تا اثرات احتمالی آن بر تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی مشخص شود.