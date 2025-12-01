  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

ثبت دو گونه پرنده جدید در سنندج؛ تنوع زیستی کردستان غنی‌تر شد

ثبت دو گونه پرنده جدید در سنندج؛ تنوع زیستی کردستان غنی‌تر شد

دو گونه پرنده برای نخستین‌بار در استان کردستان و شهر سنندج ثبت شد که این کشف اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و افزایش دانش زیستی منطقه را برجسته می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان از ثبت دو گونه پرنده جدید در شهر سنندج خبر داد.

شورش وهابی، فعال محیط زیست و پرنده‌شناس استان، موفق شد گونه‌های «بلبل زیر دم سرخ (Pycnonotus cafer)» و «پیغوی کوچک (Tachyszpiza badia)» را برای نخستین‌بار در استان کردستان شناسایی و ثبت کند.

بر اساس گزارش‌های وهابی، ۱۳ فرد از بلبل زیر دم سرخ در مناطق مختلف سنندج مشاهده شدند.

این کشف‌ها اهمیت ویژه‌ای در افزایش دانش زیستی منطقه و ارتقای تنوع زیستی استان دارند و ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های نادر را بیش از پیش نمایان می‌کنند.

ثبت دو گونه پرنده جدید در سنندج؛ تنوع زیستی کردستان غنی‌تر شد

کارشناسان محیط زیست تاکید دارند که تلاش‌های مستمر برای حمایت از اکوسیستم‌های طبیعی می‌تواند به رشد جمعیت محلی این پرندگان و حفظ تعادل زیست‌محیطی کمک کند.

لازم به ذکر است؛ گونه بلبل زیر دم سرخ غیربومی است و دلایل حضور آن در زیستگاه‌های سنندج نیازمند بررسی‌های دقیق و مداوم است تا اثرات احتمالی آن بر تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی مشخص شود.

کد خبر 6674263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها