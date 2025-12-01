باید به اندازه کافی مجتهد تربیت کنیم؛ برگزاری دوره های شیعه شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی جعفرطیاری، سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب، با حضور در مسجد مقدس جمکران با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد جمکران، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، ضمن خوش‌آمدگویی به حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جعفرطیاری و هیئت همراه و با اشاره به اهمیت بهره‌برداری صحیح از علم، اظهار داشت: کسب علم دشوار است، اما هزینه کردن و به کار بستن صحیح آن دشوارتر است و نیاز به درایت و برنامه‌ریزی دارد که الحمدلله دانشگاه ادیان و مذاهب در این خصوص توفیقات خوبی را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از علما به رغم برخورداری از دانش عمیق فقهی و اصولی، نتوانسته‌اند از علم خود بهره‌برداری مناسبی داشته باشند، تأکید کرد: تأسیس مراکز علمی مانند حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها کاری بسیار مهم است، اما مهم‌تر این است که این مراکز بتوانند به اهداف تأسیس خود دست یابند.

تولیت مسجد جمکران با قدردانی از نقش مرحوم آیت‌الله تسخیری رئیس اسبق هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب در هدایت نیروهای خوش‌فکر و مستعد به عرصه‌های جدید، خاطرنشان کرد: ایشان ما را از فضای درسی محض خارج کرد و به میدان‌های دیگر خدمت کشاند.

حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد با اشاره به الگوی موفق مدرسه حقانی، تصریح کرد: این مدرسه با مدیریت افرادی مانند آیت‌الله قدوسی و با همراهی چهره‌هایی مانند آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله مشکینی، توانست شخصیت‌های بزرگی را تربیت کند که این موفقیت، حاصل مدیریت صحیح و تلاش بی‌وقفه بود.

وی در ادامه با بیان اینکه امروزه در برخی موارد با کمبود افراد مجتهد و واجد شرایط برای پست‌های مهم روبرو هستیم، اظهار داشت: در قانون اساسی برای بسیاری از مناصب کلیدی، شرط اجتهاد گذاشته شده است؛ بنابراین باید به اندازه کافی مجتهد تربیت کنیم تا بتوانیم این موقعیت‌ها را با افراد واجد شرایط پر کنیم.

تولیت مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های تبلیغی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه برخی از فارغ‌التحصیلان مراکز علمی ما به خارج از کشور رفته و خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهند، اما متأسفانه برخی نیز با ما به مخالفت برمی‌خیزند که این مسئله نیاز به بررسی و ریشه‌یابی دارد.

وی با اشاره به حضور موفق برخی مبلغان در مناطق دوردستی مانند روسیه، خاطرنشان کرد: این عزیزان با تلاش خود، جوانان متدینی را در آن مناطق تربیت کرده‌اند که این امر، نشان از اثرگذاری تلاش‌های تبلیغی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد در پایان با ابراز آمادگی تولیت مسجد جمکران برای همکاری با دانشگاه ادیان و مذاهب، گفت: هرگونه همکاری و پیشنهادی که از دست ما برآید، در خدمت دانشگاه ادیان و مذاهب خواهیم بود و انشاالله از حضورتان در این مکان مقدس نیز استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار که جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه ادیان و مذاهب نیز حضور داشتند، مصطفی جعفرطیاری با تجلیل از جایگاه مسجد جمکران و محوریت امامت و مهدویت، بر اشتراکات اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب و مسجد مقدس جمکران تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه درخشان دانشگاه ادیان و مذاهب در حوزه بین‌الملل، اظهار داشت: دانشگاه ادیان و مذاهب با هدف اصلی معرفی عالمانه و خردمندانه اسلام بر اساس معارف اهل بیت (علیهم السلام) فعالیت می‌کند که این رسالت، پیوندی تنگاتنگ با مفاهیم مهدویت و امامت در تشیع دارد.

جعفرطیاری با اشاره به پیشینه همکاری‌های علمی و فرهنگی بین دانشگاه ادیان و مذاهب و مسجد مقدس جمکران، ابراز امیدواری کرد که این تعاملات بیش ازپیش گسترش یابد.

سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دستاوردها و فعالیت‌های بین‌المللی مجموعه تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ رشته تحصیلی، عمدتاً در حوزه مطالعات ادیان و مذاهب، ارائه می‌دهد و توانسته است دانشجویانی از بیش از ۳۰ کشور جهان جذب کند و این دستاورد بسیار بزرگی برای کشور است.

مصطفی جعفرطیاری، جذب بیش از ۶۰ عضو هیئت علمی جدید با رویکرد انقلابی و آشنا با مسائل جهان اسلام را از دیگر اقدامات این دانشگاه برشمرد که بسیاری از آنان توانایی تدریس به زبان‌های انگلیسی و عربی را دارند.

وی به برنامه‌های تخصصی دانشگاه از جمله دورۀ شیعه‌شناسی برای علاقه‌مندان خارجی اشاره کرد و افزود: این برنامه‌ها که با هزینه خود شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود، فرصتی برای معرفی تشیع و جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده و دانشگاه ادیان و مذاهب را به محلی برای گفت‌وگوی علمی و عالمانۀ ادیان تبدیل نموده است.

مصطفی جعفرطیاری افزود: تأسیس رشته‌های تخصصی مانند «فرق تشیع» و «مذاهب اسلامی» و تربیت متخصصان در گرایش‌های مختلف، از دیگر اقدامات این دانشگاه است که موجب تقویت گفتمان تقریب بین مذاهب اسلامی شده است.

سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب با قدردانی از حسن نظر و مهمان‌نوازی تولیت محترم مسجد مقدس جمکران، اظهار داشت: دانشگاه ادیان و مذاهب آمادۀ بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر علمی، فرهنگی و تبلیغی این مسجد مقدس است.

وی با تأکید بر تداوم و تعمیق همکاری‌های مشترک افزود: قطعاً بهره‌گیری از برکات معنوی این مکان مقدس و تجربیات ارزشمند حضرت عالی، گامی بلند در جهت تحقق اهداف عالی دانشگاه در معرفی عالمانۀ معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت گفت‌وگوی ادیان و مذاهب خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفرطیاری در پایان خاطرنشان کرد: انشاالله با برنامه‌ریزی مشترک و تعامل سازنده، شاهد گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های علمی و فرهنگی در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی و منویات مقام معظم رهبری در عرصۀ بین‌الملل خواهیم بود.