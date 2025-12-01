آیت الله لائینی: دانشگاه و حوزه دو قطب فکری و علمی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در نشست شورای سیاستگذاری روز وحدت حوزه و دانشگاه، با اشاره به اینکه هر نوع وحدتی در جامعه مورد مخالفت جریانهای دشمن قرار میگیرد، اظهار داشت: برنامهریزی برای نزدیکی فکری و ارتباطی میان حوزه و دانشگاه، اقدامی ضروری و اثرگذار است و مانع از شکلگیری فاصلههای ذهنی و فرهنگی خواهد شد.
وی دانشگاه و حوزه را دو قطب فکری و علمی جامعه دانست و افزود: هر میزان این دو نهاد به یکدیگر نزدیکتر شوند، جامعه نیز نگاه معتدلتر و هوشمندانهتری نسبت به مسائل پیدا میکند. حتی انتشار خبر برگزاری این نشستها نیز تأثیر روانی مثبتی در افکار عمومی بر جا میگذارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به سابقه شکلگیری مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه گفت: اکنون زمان آن رسیده که ارزیابی دقیقی از دستاوردهای این رویکرد در چهار دهه گذشته انجام شود تا مشخص شود این تعامل در چه بخشهایی موفق بوده و در چه بخشهایی نیاز به بازنگری دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نباید تصور کرد که چون به نقطه آرمانی نرسیدهایم، اصل مسیر نادرست است. بسیاری از موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی سالها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آثار آنها به مرور دیده میشود. در حوزه وحدت نیز باید با همین نگاه عمل کرد و ضمن بهبود روشها، از مسیر اصلی خارج نشد.
وی با بیان اینکه کشور با یک جنگ رسانهای و شناختی گسترده مواجه است، تأکید کرد: کمیت و کیفیت نشستهای مشترک میان اساتید حوزه و دانشگاه باید گسترش یابد و نباید این نشستها را به گفتوگوهای دوگانه و محدود تقلیل داد؛ زیرا در هر دو محیط، جریانهای فکری متفاوتی حضور دارند.
آیتالله محمدی لائینی اختلاف دیدگاه میان تفکر غربزده و تفکری که بر استقلال فرهنگی و مقاومت تأکید دارد را یک واقعیت جدی دانست و گفت: باید امکان گفتوگوی منطقی میان این دو نگاه فراهم شود تا جامعه بتواند تفاوت مفاهیم استقلال، آزادی، غربگرایی، مقاومت و اتکا به ملت را با دقت بیشتری درک کند.
وی با اشاره به اینکه دوری حوزه و دانشگاه زمینه سوءتفاهم را افزایش میدهد، خاطرنشان کرد: پاسخ دادن به شبهات ضروری است، اما صرفاً پرداختن به شبهات بدون اصلاح ساختار معرفتی و مبانی فکری کافی نیست. بسیاری از چالشها ریشهای بوده و باید ابتدا مبانی فکری تقویت شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه نسل جوان به دلیل آرمانخواهی حساسیت بیشتری نسبت به تبعیض و ضعفهای مدیریتی دارد، گفت: نباید خطاهای ناشی از عملکردها را به اصل نظام و انقلاب تعمیم داد. خوبیها متعلق به انقلاب و اسلام است و کاستیها نتیجه کوتاهیهای ماست و باید تبیین شود.
اهمیت و ضرورت جهاد تبیین
وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، اظهار کرد: لازم است از شخصیتهای مورد اعتماد جامعه برای گفتوگو با دانشجویان دعوت شود، زیرا این نسل بیش از گذشته نیازمند روشنسازی و گفتوگوهای صریح و منطقی است.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکنون در آموزش و پرورش نیز به ضرورت جهاد تبیین پی بردهاند. بسیاری از دانشآموزان تصور میکنند حجاب یک دستور حکومتی است، در حالی که حکم شرعی و قرآنی است و حتی بدون وجود حکومت اسلامی نیز واجب بوده و ربطی به ساختار سیاسی ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: لازم است عملکرد چند دهه گذشته در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه بهطور دقیق ارزیابی شود تا مسیر آینده با دقت و اثرگذاری بیشتری ادامه یابد.
