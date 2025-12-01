  1. ورزش
دستور وزیر برای حمایت از یک زن کوهنورد در یک صعود بزرگ

وزیر ورزش به منظور پشتیبانی از اعزام افسانه حسامی فرد به طرح صعود قلل مرتفع هفت‌گانه قاره‌ها (Seven Summits) دستور لازم را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «افسانه حسامی‌فرد با حضور در وزارت ورزش با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و حسین غیاثوند مشاور عالی فدراسیون نیز حضور داشتند.

افسانه حسامی‌فرد، نخستین بانوی ایرانی فاتح چهارده قله بالای هشت‌هزار متر، در این دیدار گزارشی از مجموعه صعودهای خود ارائه و ابراز امیدواری کرد که این دستاوردها بتواند مسیر رشد، فعالیت و حضور مؤثر زنان و دختران ایرانی را در ارتقای جایگاه آنان در ورزش کشور هموارتر سازد.

در ادامه، دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ضمن تصریح و تاکید بر موفقیت‌های شاخص و اخیر بانوان در رشته‌های مختلف ورزشی و با ابراز علاقه‌مندی خود به کوه‌نوردی تأکید کرد: کوهنوردی نه تنها یک ورزش، بلکه فلسفه‌ای برای زیستن است.

وزیر ورزش همچنین با اعلام حمایت کامل از برنامه‌های آینده افسانهحسامی‌فرد و با قول مساعد نسبت به پرداخت پاداش موفقیت‌های او، دستورهای لازم را برای پشتیبانی از اعزام وی به طرح صعود قلل مرتفع هفت‌گانه قاره‌ها (Seven Summits) صادر کرد.

