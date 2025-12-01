به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران که در سالن همایشهای هتل ارم برگزار شد، بیان داشت: در دولت چهاردهم مازوت کم گوگرد به میزان ۴۰۰ میلیون لیتر برای اولین بار در چند نیروگاه کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
وی به اقدامات صورت گرفته در کارگروه ملی هوا اشاره کرد و گفت: میزان اسقاط خودروهای فرسوده در یک سال گذشته به ۳۵۰ هزار دستگاه رسید، رقمی بیش از مجموع ۲۰۰ هزار خودرو در هفت تا هشت سال پیش از آن پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی شامل تاکسیها و موتورسیکلتهای کار در دستور کار قرار دارد، توسعه انرژیهای تجدید پذیر با تمرکز بر انرژی خورشیدی به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است، رقمی بسیار فراتر از تمام ادوار گذشته با هدف کاهش مصرف سوختهای فسیلی و تنوع بخشی به سبد مصرف سوخت، همچنین کنترل آلایندههای صنعتی از طریق فیلتراسیون و مدیریت آلایندهها و کاهش فلرسوزی در صنایع و استانهای نفتی به عنوان اولویت جدی دنبال میشود، اصلاح سازوکارهای معاینه فنی خودروها برای رفع مشکلات اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت تغییر پارادایم کیفیت، بر پیوند آن با پایداری محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و تابآوری سازمانی تأکید کرد و این رویکرد را ضرورتی ملی دانست.
وی با اشاره به اینکه معیارهای محیطزیستی باید بخش پررنگی از ارزیابی کیفیت و استاندارد باشد، گفت: مدل جدید این جایزه با الهام از چارچوب EFQM ۲۰۲۵، پایداری محیط زیست، مسئولیتپذیری اجتماعی و تابآوری سازمانی را در متن مفهوم کیفیت قرار داده است، رویکردی که کیفیت را از دایره محدود محصول و فرایند به عرصه وسیع تأثیرگذاری بر جامعه و محیط زیست گسترش میدهد.
وی با بیان اینکه نگرش سنتی که محیط زیست را مانع توسعه میدانست منسوخ شده است، افزود: پایداری محیط زیستی تنها راه بقای صنایع در درازمدت است و صنعتی که نتواند خود را با محدودیتهای اقلیمی، کمبود منابع آبی و الزامات کربنزدایی تطبیق دهد، دیر یا زود از چرخه رقابت حذف خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به محورهای کلیدی ارزیابی در این جایزه گفت: اقتصاد چرخشی و مدیریت سبز صرفاً شعار نیستند بلکه چارچوبی عملیاتی برای بقای کسبوکار در قرن بیستویکم محسوب میشوند، صنایع و کسبوکارهای برتر کشور باید پیشگام اجرای این مدل اقتصادی باشند.
وی افزود: امروز برچسبهای محیط زیستی به عاملی تعیینکننده در انتخاب مصرفکنندگان و ورود به بازارهای بینالمللی تبدیل شدهاند و سازمانهایی که بهرهوری منابع، مدیریت آب و انرژی و کاهش آلایندهها را سرلوحه کار خود قرار دهند، برند و آینده خود را تضمین خواهند کرد.
