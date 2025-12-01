واکنش به ویدئوی توهین به نماد ملی؛ پلتفرم پخش «بازمانده» توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در پی انتشار ویدئویی از مسابقه «بازمانده» بدون دریافت مجوزهای لازم و همچنین بروز موارد توهین به نمادهای ملی و میهنی در این مسابقه، فعالیت سکوی پخش این مسابقه متوقف شد.
توقیف سکو «بازماندهبین» بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نمادهای ملی و پایبندی سکوهای صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، صورت گرفته است.
پیشتر عباس سیاحطاهری معاون کاربران و تنظیمگران اجتماعی ساترا اعلام کرده بود مسابقه «بازمانده» و سکوی انتشار آن مجوزهای لازم را از سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را اخذ نکردهاند.
