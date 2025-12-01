  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

واکنش به ویدئوی توهین به نماد ملی؛ پلتفرم پخش «بازمانده» توقیف شد

واکنش به ویدئوی توهین به نماد ملی؛ پلتفرم پخش «بازمانده» توقیف شد

سکوی پخش برنامه «بازمانده» پس از انتشار ویدئوی بدون مجوز از ساترا توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در پی انتشار ویدئویی از مسابقه «بازمانده» بدون دریافت مجوزهای لازم و همچنین بروز موارد توهین به نمادهای ملی و میهنی در این مسابقه، فعالیت سکوی پخش این مسابقه متوقف شد.

توقیف سکو «بازمانده‌بین» بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نمادهای ملی و پایبندی سکوهای صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، صورت گرفته است.

پیش‌تر عباس سیاح‌طاهری معاون کاربران و تنظیم‌گران اجتماعی ساترا اعلام کرده بود مسابقه «بازمانده» و سکوی انتشار آن مجوزهای لازم را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را اخذ نکرده‌اند.

کد خبر 6674747
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حافظ IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      در زمانی که اتحاد و ملی گرایی باید اولویت باشه عده ای در زمین دشمن بازی می کنند هویت ملی ایرانیان برای بی هویت ها گران است
    • یاشار IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مهران غفوریان چرا؟! تو که خوبی پسر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها