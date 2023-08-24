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۲ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۰۷

مدیر امور منابع آب پردیس‌:

۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در پردیس مسدود شد

۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در پردیس مسدود شد

پردیس- مدیر امور منابع آب پردیس‌ از مسدود شدن شش حلقه چاه آب غیرمجاز در پردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرادی نسب عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از مسدود شدن شش حلقه چاه آب غیرمجاز در پردیس خبر داد.

مدیر امور منابع آب پردیس گفت: با تلاش کارشناسان حقوقی جهت اخذ دستور قضائی و همچنین اجرای آن توسط همکاران بازرسی و نظارت طی یک هفته کاری، شش حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان‌های تهران و پردیس با دبی ۶ لیتر بر ثانیه پر و مسدود شده است.

وی عنوان داشت: در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و صیانت از منابع آبی طی یک هفته کاری با انسداد شش حلقه چاه غیر مجاز از خروج ۱۱۸ هزار و ۸۰۰ متر مکعب در سال از سفره‌های آب زیرزمینی در حوزه عملکرد این شرکت جلوگیری شد.

مرادی نسب عنوان داشت: ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی وجود دارد. برداشت‌های بی رویه آب سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب و کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 5869941

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