شهرداری بوشهر از نظر پاسخگویی در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش رسمی «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اعلام کرد: بر اساس گزارش منتشرشده تا پایان آبانماه، شهرداری بوشهر با ثبت بیش از ۹۶ درصد میزان پاسخگویی در میان شش شهرداری برتر کشور قرار گرفته است و این دستاورد، حاصل تلاش مجموعه مدیریت شهری برای تقویت شفافیت و دسترسی شهروندان به اطلاعات است.
شهردار بوشهر افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین ابزارهای نظارت عمومی و ارتقای پاسخگویی در نهادهای عمومی است و شهرداری بوشهر اجرای دقیق این قانون را از اولویتهای خود قرار داده است.
حیدری ادامه داد: قرار گرفتن بوشهر در جمع شفافترین شهرداریهای کشور، نشان میدهد که رویکرد ما در ارائه اطلاعات، پاسخگویی به درخواستها و فراهم کردن دسترسی آسان شهروندان به فرآیندهای مدیریتی، مسیر درستی را طی میکند.
شهردار بوشهر همچنین تأکید کرد: این روند را با جدیت ادامه خواهیم داد تا سطح اعتماد عمومی به عملکرد شهرداری بیش از گذشته تقویت شود.
نظر شما