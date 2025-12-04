فرناز مشیری، متخصص زنان و زایمان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تفاوت سقط جنین درمانی و قانونی با سقطهای خودسرانه و غیرقانونی گفت: سقط جنین زمانی که با مجوز پزشکی قانونی، در بیمارستان و زیر نظر پزشک انجام میشود، کمترین عارضه را برای مادر دارد؛ اما سقطهای غیرقانونی میتوانند عواقب جبرانناپذیری ایجاد کنند.
آسیبهای شدید به دهانه رحم و رحم
مشیری توضیح داد: در سقطهای غیرقانونی معمولاً دهانه رحم به زور باز میشود و همین کار میتواند باعث پارگی دهانه رحم یا حتی پارگی خود رحم شود و بسیاری از زنان زمانی به بیمارستان میرسند که دیر شده و برای نجات جانشان مجبور به برداشتن رحم میشویم.
وی افزود: از دست رفتن رحم در یک سن پایین نه تنها آینده باروری را کاملاً از بین میبرد، بلکه فشار روانی و خانوادگی سنگینی نیز به همراه دارد.
عفونتهای شدید و تهدیدکننده زندگی
به گفته این متخصص؛ در سقطهای غیرقانونی احتمال عفونتهای گسترده بسیار بالاست. برخی از این عفونتها باعث عفونت خون میشوند و بیمار را به آیسییو میکشند، بهویژه در شرایطی که مقاومت دارویی نسبت به آنتیبیوتیکها در ایران بالا رفته، این عفونتها میتوانند مرگبار باشند.
وی تأکید کرد: کم نیستند زنانی که بعد از سقط غیرقانونی با عفونتهای شدید مراجعه میکنند و گاهی علیرغم اقدامات درمانی، جان خود را از دست میدهند.
