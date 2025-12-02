کیامرز:۶۰ دستگاه واگن خط یک در راه مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کیامرز صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: قرارداد تکمیل واگن‌های خط یک قطار شهری منعقد شده است و ۶۰ دستگاه واگن تا پایان سال به این خط افزوده می‌شود که این به معنای تکمیل واگن‌های خط یک است.

مدیر عامل شرکت قطار شهری شهر مشهد بیان کرد: تعداد واگن‌های خط یک در حال تکمیل است وبا انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل خط ۲ قطار شهری مشهد، این پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: پس از این اقدام تمرکز ما بر روی خطوط ۳ و ۴ خواهد بود و شهر مشهد در زمینه خطوط قطار شهری از پیشتازان کشور است.

کیامرز گفت: سعی ما بر اختصاص هزینه‌های خطوط قطار شهری از منابع اوراق مشارکت و نه منابع شهرداری باشد و از طریق اوراق مشارکت تأمین شود.

مدیر عامل شرکت قطار شهری شهر مشهد اظهار کرد: خط دو قطار شهری مشهد از جنوب شروع می‌شود و تا شمال شهر ادامه دارد، این خط چهارده کیلومتر است و همه ایستگاه‌های آن راه اندازی شده و پکیج ایستگاه کامل است.

وی گفت: مشهد مقدس تنها شهری است که خطوط قطار شهری آن در چهار جبهه در حال تکمیل است، خط ۳ به طول ۳۰ کیلومتر از منطقه الهیه آغاز و تا شهرک ابوذر ادامه خواهد یافت. در این مسیر حدود ۶۰۰ متر پایانی حفاری باقی مانده که با فعالیت شبانه‌روزی بدون توقف تا پایان سال تکمیل می‌شود.

کیامرز افزود: سه ایستگاه جدید دیگر در فاز دوم خط ۳ نیز با چشم‌انداز بهره‌برداری در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده‌اند.

مدیر عامل شرکت قطار شهری شهر مشهد بیان کرد: هم‌اکنون عملیات اجرایی هر چهار خط مترو مشهد مقدس فعال است و بخش زیادی از تأمین مالی از محل اوراق مشارکت و حمایت‌های دولتی انجام می‌شود.

وی گفت: قانونی وجود دارد که اگر یک خط به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد اجازه کار صادر می‌شود، اما به خاطر عملکرد خوب متروی مشهد مقدس ما توانستیم برای خط سه و خط چهار از دولت مجوز بگیریم.