۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

کسب ۱۵ مدال رنگارنگ در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی

بیرجند- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از کسب ۱۵ مدال رنگارنگ در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی توسط ورزشکاران استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح سه شنبه در جلسه شورای تربیت‌بدنی و ورزش خراسان جنوبی که پس از یک وقفه یک‌ساله و به دستور استاندار برگزار شد، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی استان گفت: اهتمام به توسعه ورزش همگانی در کنار تقویت ورزش قهرمانی، از رویکردهای اساسی اداره کل است و خوشبختانه در ماه‌های اخیر شاهد روندی رو به رشد در هر دو بخش بوده‌ایم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت برنامه «صبح و نشاط» در شهرستان‌های مختلف از جمله طبس، سربیشه، زیر کوه و بیرجند اظهار کرد: برگزاری گسترده این برنامه در پارک‌های توحید و شهر بیرجند، و همچنین توسعه ورزش‌های همگانی در بیش از ۴۰ پایگاه استان، موجب افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی شده است.

وی افزود: خوشبختانه از مجموع ۵۰ هیئت ورزشی استان، تنها پنج هیئت با سرپرستی اداره می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده سامان‌یافتگی ساختار هیئت‌ها و ارتقای جایگاه ورزش استان در سطح ملی است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزاری مجامع انتخاباتی معوقه را از دیگر اقدامات مهم دانست و گفت: مجمع انتخاباتی هیئت بوکس پس از دو سال و دو ماه برگزار و مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی برای نخستین بار در استان تشکیل گردید و همچنین مجمع هیئت روستایی و عشایری نیز پس از حدود یک‌سال‌ونیم وقفه برگزار شد.

بهره‌برداری مجدد از پایگاه قهرمانی شهید سرحدی

قناد با اشاره به آیین بهره‌برداری مجدد پایگاه قهرمانی شهید سرحدی گفت: این پایگاه پس از ۲۰ سال برای نخستین بار مجهز به ۵ لاین تخصصی تمرینی شامل تمرینات هوازی، غیرهوازی، بدنسازی، تست‌های آمادگی جسمانی و آزمون‌های تخصصی شد.

وی اعلام کرد: ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات با برندهای معتبر جهانی و تعمیرات اساسی این پایگاه هزینه شده است و بهره‌گیری از تجربه نخبگان ورزشی، اساتید دانشگاه و قهرمانان ملی، این پایگاه را به ظرفیتی مؤثر در رشد ورزش قهرمانی استان تبدیل کرده است.

وی در مورد هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی یاد کرد و گفت: المپیاد فرصتی برای شناسایی و پرورش نخبگان ورزشی است که از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در این دوره میزبان مسابقات رشته بسکتبال پسران بود، ادامه داد: استان ما در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر در ۲۸ رشته شرکت کردند.

ارتقای ۷ پله‌ای خراسان جنوبی در المپیاد استعدادهای برتر

قناد با اشاره به حضور ۲۳۹ ورزشکار، ۴۷ مربی و ۳۹ سرپرست در قالب کاروان ۳۲۵ نفره استان در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی گفت: استان در این دوره با کسب ۱۵ مدال و ارتقای ۷ رتبه‌ای، از جایگاه سی‌ویکم به رتبه بیست و چهارم کشور رسید.

وی بیان کرد: در این دوره در مجموع خراسان جنوبی حائر رتبه ۲۴ کشور با کسب ۱۵ شد که رشته هفت پله‌ای را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان درباره اجرای ماده ۵۳ قانون الحاق ۲ در استان گفت: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه ورزش اختصاص دهند و استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ رشد ۱۷۲ درصدی در جذب این منابع داشته است.

وی افزود: دستگاه در سال گذشته پای کار بودند و امسال این تعداد به ۸ دستگاه رسیده که نشان از افزایش مشارکت دارد و تحقق ماده ۵۳ می‌تواند به توسعه ورزش همگانی، خرید تجهیزات، برگزاری اردوها، اعزام تیم‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی کمک اساسی کند.

رونمایی از سند آمایش سرزمینی ورزش

قناد از رونمایی رسمی سند آمایش سرزمینی ورزش استان» در این جلسه خبر داد و گفت: این سند به‌عنوان یک سند بالادستی با مشارکت استان‌ها و با هدایت وزارت ورزش و جوانان تدوین شده و از این پس مبنای برنامه‌ریزی و توسعه ورزش استان خواهد بود.

