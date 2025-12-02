کسب ۱۵ مدال رنگارنگ در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح سه شنبه در جلسه شورای تربیتبدنی و ورزش خراسان جنوبی که پس از یک وقفه یکساله و به دستور استاندار برگزار شد، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی استان گفت: اهتمام به توسعه ورزش همگانی در کنار تقویت ورزش قهرمانی، از رویکردهای اساسی اداره کل است و خوشبختانه در ماههای اخیر شاهد روندی رو به رشد در هر دو بخش بودهایم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت برنامه «صبح و نشاط» در شهرستانهای مختلف از جمله طبس، سربیشه، زیر کوه و بیرجند اظهار کرد: برگزاری گسترده این برنامه در پارکهای توحید و شهر بیرجند، و همچنین توسعه ورزشهای همگانی در بیش از ۴۰ پایگاه استان، موجب افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی شده است.
وی افزود: خوشبختانه از مجموع ۵۰ هیئت ورزشی استان، تنها پنج هیئت با سرپرستی اداره میشود و این موضوع نشاندهنده سامانیافتگی ساختار هیئتها و ارتقای جایگاه ورزش استان در سطح ملی است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزاری مجامع انتخاباتی معوقه را از دیگر اقدامات مهم دانست و گفت: مجمع انتخاباتی هیئت بوکس پس از دو سال و دو ماه برگزار و مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی برای نخستین بار در استان تشکیل گردید و همچنین مجمع هیئت روستایی و عشایری نیز پس از حدود یکسالونیم وقفه برگزار شد.
بهرهبرداری مجدد از پایگاه قهرمانی شهید سرحدی
قناد با اشاره به آیین بهرهبرداری مجدد پایگاه قهرمانی شهید سرحدی گفت: این پایگاه پس از ۲۰ سال برای نخستین بار مجهز به ۵ لاین تخصصی تمرینی شامل تمرینات هوازی، غیرهوازی، بدنسازی، تستهای آمادگی جسمانی و آزمونهای تخصصی شد.
وی اعلام کرد: ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات با برندهای معتبر جهانی و تعمیرات اساسی این پایگاه هزینه شده است و بهرهگیری از تجربه نخبگان ورزشی، اساتید دانشگاه و قهرمانان ملی، این پایگاه را به ظرفیتی مؤثر در رشد ورزش قهرمانی استان تبدیل کرده است.
وی در مورد هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی یاد کرد و گفت: المپیاد فرصتی برای شناسایی و پرورش نخبگان ورزشی است که از اهمیت فوق العادهای برخوردار بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در این دوره میزبان مسابقات رشته بسکتبال پسران بود، ادامه داد: استان ما در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر در ۲۸ رشته شرکت کردند.
ارتقای ۷ پلهای خراسان جنوبی در المپیاد استعدادهای برتر
قناد با اشاره به حضور ۲۳۹ ورزشکار، ۴۷ مربی و ۳۹ سرپرست در قالب کاروان ۳۲۵ نفره استان در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی گفت: استان در این دوره با کسب ۱۵ مدال و ارتقای ۷ رتبهای، از جایگاه سیویکم به رتبه بیست و چهارم کشور رسید.
وی بیان کرد: در این دوره در مجموع خراسان جنوبی حائر رتبه ۲۴ کشور با کسب ۱۵ شد که رشته هفت پلهای را نسبت به دوره قبل نشان میدهد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان درباره اجرای ماده ۵۳ قانون الحاق ۲ در استان گفت: بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی میتوانند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه ورزش اختصاص دهند و استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ رشد ۱۷۲ درصدی در جذب این منابع داشته است.
وی افزود: دستگاه در سال گذشته پای کار بودند و امسال این تعداد به ۸ دستگاه رسیده که نشان از افزایش مشارکت دارد و تحقق ماده ۵۳ میتواند به توسعه ورزش همگانی، خرید تجهیزات، برگزاری اردوها، اعزام تیمها و تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی کمک اساسی کند.
رونمایی از سند آمایش سرزمینی ورزش
قناد از رونمایی رسمی سند آمایش سرزمینی ورزش استان» در این جلسه خبر داد و گفت: این سند بهعنوان یک سند بالادستی با مشارکت استانها و با هدایت وزارت ورزش و جوانان تدوین شده و از این پس مبنای برنامهریزی و توسعه ورزش استان خواهد بود.
