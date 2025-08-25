افتتاح مرکز قهرمانی «شهید سرحدی» خراسان جنوبی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مرکز قهرمانی استان خراسان جنوبی با هدف ارتقاء سطح ورزش حرفه‌ای و حمایت هدفمند از قهرمانان و استعدادهای برتر، فعالیت مجدد خود را در هفته دولت آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: این مرکز بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی دفتر آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، بستری علمی و عملی برای بهره‌مندی ورزشکاران نخبه استان فراهم کرده است.

به گفته قناد، در راستای مفاد این آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل اجرایی، قهرمانان واجد شرایط می‌توانند از خدمات پایگاه شامل برنامه‌های تمرینی تخصصی، تست‌های آمادگی جسمانی، و امکانات فنی استفاده کنند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: این خدمات با نظارت کارشناسان مجرب و در چارچوب استانداردهای ملی و جهانی به افراد واجد شرایط ارائه خواهد شد.

قناد ادامه داد: بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اجرایی، برنامه‌های تخصصی اعم از تمرینات هدفمند، تست‌های آمادگی جسمانی، مشاوره‌های فنی و دوره‌های آموزشی برای ارتقاء سطح عملکرد توسط هیئت‌های ورزشی استان طراحی و ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز با هدف ایجاد مسیر حرفه‌ای برای ورزشکاران مستعد استان، نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی ایفا خواهد کرد، گفت: انتظار می‌رود هیئت‌های ورزشی با ارائه برنامه‌های علمی و عملی، در تحقق این برنامه ریزی هدفمند با هدف توسعه کمی و کیفی ورزشکاران قهرمان و مدال آور مشارکت فعال داشته باشند.

قناد بیان کرد: مراسم رسمی راه‌اندازی و بهره‌برداری مجدد از پایگاه قهرمانی پس از توسعه و تجهیز مرکز در چند روز آینده با حضور مسئولان برگزار می‌شود.