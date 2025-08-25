  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

افتتاح مرکز قهرمانی «شهید سرحدی» خراسان جنوبی در هفته دولت

افتتاح مرکز قهرمانی «شهید سرحدی» خراسان جنوبی در هفته دولت

بیرجند- سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از بهره‌برداری از مرکز قهرمانی مدرن «شهید سرحدی» استان طی هفته دولت در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مرکز قهرمانی استان خراسان جنوبی با هدف ارتقاء سطح ورزش حرفه‌ای و حمایت هدفمند از قهرمانان و استعدادهای برتر، فعالیت مجدد خود را در هفته دولت آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: این مرکز بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی دفتر آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، بستری علمی و عملی برای بهره‌مندی ورزشکاران نخبه استان فراهم کرده است.

به گفته قناد، در راستای مفاد این آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل اجرایی، قهرمانان واجد شرایط می‌توانند از خدمات پایگاه شامل برنامه‌های تمرینی تخصصی، تست‌های آمادگی جسمانی، و امکانات فنی استفاده کنند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: این خدمات با نظارت کارشناسان مجرب و در چارچوب استانداردهای ملی و جهانی به افراد واجد شرایط ارائه خواهد شد.

قناد ادامه داد: بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اجرایی، برنامه‌های تخصصی اعم از تمرینات هدفمند، تست‌های آمادگی جسمانی، مشاوره‌های فنی و دوره‌های آموزشی برای ارتقاء سطح عملکرد توسط هیئت‌های ورزشی استان طراحی و ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز با هدف ایجاد مسیر حرفه‌ای برای ورزشکاران مستعد استان، نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی ایفا خواهد کرد، گفت: انتظار می‌رود هیئت‌های ورزشی با ارائه برنامه‌های علمی و عملی، در تحقق این برنامه ریزی هدفمند با هدف توسعه کمی و کیفی ورزشکاران قهرمان و مدال آور مشارکت فعال داشته باشند.

قناد بیان کرد: مراسم رسمی راه‌اندازی و بهره‌برداری مجدد از پایگاه قهرمانی پس از توسعه و تجهیز مرکز در چند روز آینده با حضور مسئولان برگزار می‌شود.

کد خبر 6569634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها