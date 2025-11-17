حریق کارگاه نجاری در مشهد؛ یک مصدوم نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حریق کارگاه نجاری در ساختمان مسکونی واقع در رسالت ۱۰۲ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان ایستگاههای ۲۹، ۳۷ و ۴۵ به محل حادثه اعزام شدند.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: آتش نشانان پس از حضور در محل با حریق در کارگاه نجاری واقع در طبقه سوم ساختمان مواجه شدند که به دلیل وجود مواد اشتعالزای چوبی به سرعت در حال گسترش بود.
وی تصریح کرد: آتشنشانان در عملیاتی سریع، حریق را مهار و یک نفر مصدوم را نجات دادند. این شهروند پس از دریافت کمکهای اولیه توسط آتشنشانان، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.
باخدا خاطرنشان کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی، از گسترش حریق به سایر واحدهای ساختمان جلوگیری شد و پس از اطفای کامل آتش، عملیات تهویه دود و ایمنسازی محل انجام گرفت.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: بررسی علت دقیق این حریق و برآورد خسارات وارده ادامه دارد.
