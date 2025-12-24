نجات جان ۲ شهروند از حریق منزل متروکه در خیابان توحید مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از مهار حریق یک منزل متروکه و نجات جان دو نفر خبر داد و اظهار کرد: این عملیات صبح چهارشنبه (۳ دی ۱۴۰۴) با گزارش حریق یک منزل متروکه در کوچه رضوی ها آغاز شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تقدیر از اقدام سریع و فداکارانه آتش نشانان حاضر در صحنه، افزود: آتش‌نشانان ایستگاه ۱، بلافاصله وارد عمل شده و موفق شدند پیش از گسترش بیشتر آتش، دو فرد حاضر در داخل ساختمان را نجات دهند.

وی افزود: حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل درآمد و از سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری شد.