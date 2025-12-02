به گزارش خبرگزاری مهر، گجت نیوز نوشت: قرنها تصور میشد اهرام تنها آرامگاه فرمانروایان بزرگ هستند، اما اسرار اهرام مصر و دیگر تمدنها، گویای کاربردهای پیچیدهتری است. پژوهشگران به دنبال رمزگشایی از این پتانسیل نهفته هستند.
پژوهشگر اوکراینی و راز انرژی اهرام
دکتر ولودیمیر کراشنوهولووتس، فیزیکدان اوکراینی، بیش از یک دهه را صرف مطالعه و ساخت ماکت اهرام کرده است. او با حمایت دولت روسیه، یک هرم ۱۴۴ فوتی (حدود ۴۴ متری) در نزدیکی مسکو بنا کرد و مدعی شد به راز انرژی اهرام و کاربردهای واقعی آنها دست یافته است.
نتایج تحقیقات او، که نشاندهنده پتانسیل اهرام برای تولید انرژی است، شامل موارد زیر میشود:
بهبود سیستم ایمنی و افزایش بازسازی بافتها.
افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی محصولدهی بذرهای نگهداری شده در هرم.
کاهش شدت فعالیتهای لرزهای و بهبود وضعیت ازن در اطراف هرم.
تأثیر مثبت بر تولید نفت (کاهش گرانروی تا ۳۰٪ و افزایش بازدهی).
کاهش رفتارهای خشونتآمیز در میان زندانیانی که نمک و فلفل در معرض انرژی هرم مصرف کرده بودند.
کاهش سطح تشعشعات مواد رادیواکتیو در داخل هرم.
تغییر در خواص ابررساناها و مواد نیمهرسانا و نانومواد کربنی.
حفظ حالت مایع آب تا دمای منفی ۴۰ درجه سانتیگراد، با قابلیت انجماد فوری پس از تکان خوردن.
شبیهسازی اهرام و مشاهدات عجیب
در دهه ۱۹۷۰ میلادی، «جیم اونان» پس از مطالعهای از دانشگاه ویسکانسین درباره تکنولوژی اهرام بهعنوان ماشینهای تولید انرژی، تصمیم به ساخت ماکت اهرام گرفت. او با ساخت هرمهای کوچک و سپس یک هرم ۱۳ فوتی (حدود ۴ متری)، مشاهده کرد که گیاهان در داخل آنها تا ۳ برابر سریعتر رشد میکنند. اونان در نهایت یک ماکت با مقیاس ۱/۹ از هرم بزرگ جیزه ساخت.
آب شفابخش و هرم طلایی اونان
گزارشها حاکی از آن است که «رالف»، کارگر نگهداری املاک اونان، پس از نوشیدن آب چشمهای که در نزدیکی هرم قرار داشت، بهبود فشار خون خود را تجربه کرد. این اتفاق باعث شد افراد زیادی به هرم اونان مراجعه کنند و مدعی شوند این «آب معجزهآسا» بیماریهای آنها را درمان کرده است، هرچند این اثر میتواند ناشی از تلقین نیز باشد. اقامتگاه اونان، موسوم به هرم طلایی، با مجسمهای ۵۰ فوتی (حدود ۱۵ متری) از توتعنخآمون و یک نخل فلزی بزرگ، امروزه به یک جاذبه گردشگری و «میراث آمریکایی» تبدیل شده است.
