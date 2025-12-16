کاشت یک میلیارد درخت مصداق روشن صدقه جاریه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی علائیان، در یک‌صد و یکمین جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان البرز، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، انسان پس از مرگ امکان انجام عمل جدیدی ندارد و دنیا محل کاشت و آخرت محل برداشت اعمال است.

وی افزود: طبق روایتی از پیامبر اکرم (ص) به نقل از امیرالمؤمنین (ع)، پس از مرگ، اعمال انسان قطع می‌شود مگر در سه مورد؛ صدقه جاریه، علمی که مورداستفاده دیگران قرار گیرد و فرزند صالحی که ادامه‌دهنده راه والدین باشد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به جایگاه طرح کاشت یک میلیارد درخت، تصریح کرد: این اقدام هم صدقه جاریه محسوب می‌شود و هم از مصادیق علمی است که جامعه از آثار آن بهره‌مند می‌شود؛ از تصفیه هوا گرفته تا خدمات زیست‌محیطی متعددی که برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند.

علائیان خاطرنشان کرد: شرط اصلی اثرگذاری این اعمال، اخلاص و انجام آن برای رضای خداست و اگر عملی برای غیر خدا انجام شود، ارزش معنوی خود را از دست می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت جایگاه والدین، گفت: در قرآن کریم، احترام به پدر و مادر در کنار توحید مورد تأکید قرارگرفته و قطع ارتباط با والدین، برخلاف آموزه‌های دینی و اخلاق اسلامی است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در خاتمه بابیان اینکه پدر و مادر نعمتی بی‌بدیل از سوی خداوند هستند، افزود: وظیفه فرزندان، تکریم و احترام والدین است و این موضوع از ارکان مکتب اسلامی به شمار می‌رود.