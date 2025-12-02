بازیگر فیلم کوتاه «پاسوز» دیپلم افتخار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشار رسانه‌ای پروژه، فاطمه صادقی برای بازی در فیلم کوتاه «پاسوز» موفق به دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن از هشتمین دوره جشنواره فیلم شهر درسا تک‌فریم شد. این دوره از جشنواره ۸ آذر برابر با ۲۹ نوامبر در اسپانیا آغاز شده است.

این فیلم همچنین در ششمین دوره جشنواره فیلم میلتون کینز (انگلستان) نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شده است.

فیلم کوتاه «پاسوز» پیش از این جوایز دیگری از جشنواره‌های بین‌المللی دریافت کرده بود که از جمله می‌توان به جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره Moon Arts Film Festival (ایتالیا)، جایزه بهترین فیلم خارجی از Arts & Short Film Festival، جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره KIIFF در آمریکا و همچنین دیپلم افتخار بهترین کارگردانی از دهمین دوره جشنواره I Corti Dei Fabbri در ایتالیا اشاره کرد.

این فیلم کوتاه به نویسندگی و کارگردانی علی فرد و تهیه‌کنندگی حسن اصلانی و محصول کمپانی «مادمووی»، با حضور در یازدهمین دوره Bahia Independent Film Festival (برزیل)، هشتمین دوره Ocean City Film Festival و جشنواره‌های Touchstone Independent Film Festival و BOOM! Film Festival (آمریکا)، تاکنون در مجموع در ۲۹ جشنواره بین‌المللی به رقابت پرداخته است.

در این فیلم بازیگرانی چون امیر شمس، فاطمه صادقی، نیما قاسمی، مهناز انصاری، مهدی امیدی، سبحان روح‌نژاد و حسین دوستی ایفای نقش کرده‌اند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: حسن اصلانی، صدابردار: شهرام جلیلیان، طراحی و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، طراح صحنه و لباس: علی فرد، تدوینگر: علیرضا حاجی‌مومجی، مدیران تولید: محسن دبیریان و علی ظروفچی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، اصلاح رنگ و نور: محمود نوری، جلوه‌های ویژه میدانی: افشین حسامی، دستیار اول فیلمبردار: محسن دبیریان، اجرای نور و حرکت: هومن طهماسبی و سعید گودرزی، دستیار جلوه‌های ویژه میدانی: مسعود حضوری، مترجم: فرزانه پورمظاهری، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، عکاس: محمد صفا و طراح پوستر: ساحل علی‌پور، پخش بین‌الملل: کمپانی مادمووی.