تبیین جایگاه حضرت زهرا(س) و فلسفه امر به معروف در جمع رابطین سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمسالله جلیلیان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم (ص) عصر سهشنبه در جمع رابطین امر به معروف و نهی از منکر سپاه استان کرمانشاه، با اشاره به آیات و روایات، به تشریح جایگاه معنوی و شخصیت ممتاز حضرت زهرا (س) پرداخت.
وی گفت: آیه ۲۳ سوره شوری که به آیه مودت مشهور است، اجر رسالت پیامبر اسلام (ص) را «مودت با ذالقربی» یعنی محبت به اهلبیت (ع) معرفی میکند که مصادیق آن حضرت علی (ع)، حضرت زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) هستند و براساس تفاسیر شیعه و اهل سنت، برجستهترین مصداق آن حضرت زهرا (س) است.
وی با بیان تفاوت «محبت» و «مودت» اظهار کرد: محبت میتواند نسبت به اشیا یا اشخاص باشد و حتی یکطرفه شکل بگیرد، اما مودت تنها میان اشخاص و بهصورت دوسویه است.
حجتالاسلام جلیلیان تأکید کرد: محبت و مودت نسبت به حضرت زهرا (س) از آنرو اهمیت دارد که مودت، رابطهای متقابل است و طبق بیان روایی، آن بانوی مطهر نیز این محبت را جبران میکنند که سرمایهای عظیم برای دنیا و آخرت انسان محسوب میشود.
تأکید بر واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان کرمانشاه با بیان اینکه مفهوم «مودت» در قرآن کریم در موارد دیگری همچون مودت میان انسان و خدا، مودت میان زن و شوهر و مودت میان مؤمنان و اهلبیت (ع) آمده است، افزود: این پیوند معنوی در نظام تربیتی اسلامی جایگاهی ویژه دارد و باید عالمانه تبیین شود.
وی همچنین با اشاره به وجوب الهی امر به معروف و نهی از منکر به استناد آیات قرآن تصریح کرد: براساس قاعده لطف و حکم عقل، هرچه انسان را از معصیت دور و به اطاعت خدا نزدیک کند بر انسان واجب است.
حجتالاسلام جلیلیان ریشه بسیاری از مشکلات جهان اسلام را در «سکوت مردم در جریان غدیر» دانست و اظهار کرد: فلسفه قیام امام حسین (ع) نیز احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.
وی افزود: ایمان، اراده و مسئولیتپذیری جامعه در گرو تقویت این دو فریضه است و رابطین این حوزه باید با تقوا، عملگرایی و حضور مؤثر، نقش پیشبرنده خود را ایفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه عمل به آنچه گفته میشود شرط اثرگذاری در امر به معروف است، گفت: رابطین باید ایمان و عمل جامعه را با بهرهگیری صحیح از این دو فریضه تقویت کنند تا مردم در عرصههای مختلف از گناه دور بمانند.
وی «خداباوری و معادباوری» را عامل مهم دوری از گناه دانست و افزود: انسان زمانی در خفا نیز مرتکب خطا نمیشود که بداند خداوند ناظر بر رفتار اوست.
حجتالاسلام سپس به روایت امیرالمؤمنین (ع) درباره حقیقت «علم» اشاره کرد و گفت: حضرت چهار محور را بیان کردهاند؛ بندگی خدا به اندازه نیاز عظیم انسان به او، ارتکاب نکردن منکری که عذابش در جهنم قابل تحمل نباشد، تلاش در دنیا به اندازه ماندگاری محدود انسان، و کوشش برای آخرت بهاندازه ماندگاری بیپایان آن.
وی گفت: این سخنان نشان میدهد که هر میزان تلاش برای آخرت باز هم کم است و باید نگاه انسان همیشه متوجه سرای جاودان باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: رابطین امر به معروف و نهی از منکر باید مردم را با «باطن گناه و آثار واقعی ترک گناه» آشنا کنند.
حجتالاسلام جلیلیان افزود: قرآن کریم تأکید میکند فردی که مال یتیم را میخورد گویا آتش در شکم خود میریزد و کسی که به دنبال ناموس مردم باشد روزی خود گرفتار خیانت میشود؛ بنابراین تبیین پشتصحنه منکرات و فواید ترک گناه خود نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.
وی گفت: ترک گناه سودمندترین معامله مؤمن با خداست و اگر این حقیقت برای مخاطبان بهدرستی تشریح شود بسیاری از منکرات در جامعه کاهش مییابد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد همگان «عامل به گفتههای خود» بوده و در مسیر اجرای این فریضه الهی موفق باشند.
