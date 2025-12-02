تاکید معاون استاندار هرمزگان بر استقرار ادارات دولتی در سیریک و بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته اصلاح ساختار، فرایند، بهرهوری و مدیریت دانش و فناوریهای مدیریتی استان هرمزگان به ریاست محمد رضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار هرمزگان، و با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، وضعیت استقرار ادارات در شهرستانهای سیریک و بشاگرد و میزان تحقق عدالت اداری در این مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد رضا پاکروان در این جلسه با اشاره به دستور استاندار هرمزگان مبنی بر ساماندهی ساختار اداری و ایجاد مجتمعهای اداری در شهرستانهای مشمول، بر ضرورت استقرار دستگاههای ضروری بر اساس اولویت خدمت رسانی و مطالبه مردمی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی دستگاهها همچنان در دو شهرستان سیریک و بشاگرد فاقد استقرار هستند، افزود: نبود نمایندگی برخی نهادهای اجرایی موجب بروز چالشهایی در ارائه خدمات و کندی روند توسعه محلی شده است.
پاکروان استقرار ادارات را عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل امور مردم دانست و خواستار پیگیری جدی مدیران استانی برای تحقق این مهم شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین بر همکاری دستگاهها برای تکمیل فرآیندهای اداری و رفع موانع ساختاری در مسیر ایجاد مجتمعهای اداری بیان کرد: خدمات مورد نیاز شهروندان سیریک و بشاگرد با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.
