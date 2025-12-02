به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی عاجل اظهار کرد: در پی افزایش نظارت‌ها و رصد دقیق عملکرد ادارات شهرستان، یکی از کارکنان متخلف که اقدام به دریافت رشوه کرده بود، شناسایی و با حضور مأموران و شخص دادستانی در لحظه دریافت وجه، بازداشت شد.

دادستان بردسکن با بیان اینکه این اقدام در راستای برخورد قاطع با فساد اداری و حفظ سلامت دستگاه‌های اجرایی انجام شده، افزود: دادستانی بردسکن به هیچ عنوان در برابر تخلف و فساد بیم دار نخواهد بود و هرگونه سوءاستفاده از موقعیت اداری، به‌ویژه در حوزه خدمات‌رسانی به مردم، با برخورد جدی و فوری همراه می‌شود.

وی با هشدار جدی به مدیران و رؤسای ادارات گفت: عملکرد تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان زیر ذره‌بین دادستانی قرار دارد و مدیران موظف‌اند به‌صورت مستمر بر زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند و کوچک‌ترین موارد تخلف را گزارش کنند؛ در غیر این صورت، خودشان نیز در برابر قانون مسئول خواهند بود.

عاجل با اشاره به اهمیت سلامت اداری در افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی دستگاه‌ها تأکید کرد: سلامت اداری، سرمایه‌ای مهم برای نظام اسلامی است و مردم باید اطمینان داشته باشند که در ادارات با پاک‌دستی و عدالت مواجه می‌شوند.

دادستان بردسکن افزود: دادستانی بردسکن با جدیت و بدون اغماض با هرگونه فساد، رشوه‌خواری، تبعیض و سوءاستفاده از مقام برخورد خواهد کرد.

وی اجرای این عملیات غافلگیرانه را بخشی از برنامه جدید دادستانی برای تشدید نظارت‌ها، افزایش بازرسی‌ها و برخورد با شبکه‌های احتمالی فساد عنوان کرد و گفت: این روند متوقف نخواهد شد و مجموعه دادستانی در کنار مردم، حافظ حقوق آنان است و با همکاری نیروهای امنیتی و نظارتی، با هرگونه فساد مقابله خواهد شد.