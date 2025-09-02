  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

بازداشت ۵ نفر از نیروهای شرکت برق مشهد

بازداشت ۵ نفر از نیروهای شرکت برق مشهد

مشهد - دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: ۵ تن از نیروهای شرکت برق این شهر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه خراسان، محمدحسین درودی اظهار کرد: ۵ تن از نیروهای شرکت برق این شهر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: این افراد که از پرسنل یکی از ادارات برق مشهد بودند، با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به دریافت مبالغ کلان از برخی مشترکین در ازای ارائه خدمات غیرقانونی کرده‌اند.

وی افزود: پس از وصول گزارش‌های مردمی و تحقیقات مقدماتی، این افراد شناسایی و با دستور قضائی بازداشت شدند.

درودی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ادارات دولتی، مراتب را به مراجع قضائی گزارش کنند.

کد خبر 6577363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها