بازداشت ۵ نفر از نیروهای شرکت برق مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه خراسان، محمدحسین درودی اظهار کرد: ۵ تن از نیروهای شرکت برق این شهر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: این افراد که از پرسنل یکی از ادارات برق مشهد بودند، با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به دریافت مبالغ کلان از برخی مشترکین در ازای ارائه خدمات غیرقانونی کرده‌اند.

وی افزود: پس از وصول گزارش‌های مردمی و تحقیقات مقدماتی، این افراد شناسایی و با دستور قضائی بازداشت شدند.

درودی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ادارات دولتی، مراتب را به مراجع قضائی گزارش کنند.