شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۵۷ نفر رسید

دفتر رسانه‌ای دولت در غزه اعلام کرد که با شهادت محمود وادی، عکاس و خبرنگار فلسطینی، تعداد خبرنگاران فلسطینی قربانی حملات رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ به ۲۵۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل در قتل و ترور سیستماتیک خبرنگاران فلسطینی به‌شدت محکوم شده است.

این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب و نهادهای رسانه‌ای جهان خواست تا این جنایات را محکوم کرده و برای محاکمه عاملان آن اقدام کنند.

دفتر رسانه‌ای غزه همچنین رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و کشورهای هم‌پیمان آن مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه را مسئول مستقیم این جنایات دانست و اعمال فشار جدی جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و حفاظت از خبرنگاران را خواستار شد.

ارتش رژیم صهیونیستی برای پنجاه و سومین روز پیاپی توافق آتش‌بس را نقض کرده و همزمان حملات نظامی در چندین منطقه ادامه دارد.

از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر گذشته تاکنون، ۳۵۹ فلسطینی عمدتاً زنان، کودکان و سالمندان شهید و بیش از ۹۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین از آغاز جنگ نسل کشی در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و اروپا، دست به کشتار، تخریب، آوارگی و بازداشت گسترده فلسطینیان زده و دستورات دادگاه بین‌المللی را نادیده گرفته است.

این نسل‌کشی تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار قربانی شامل شهید و مجروح برجای گذاشته است.

از این میان بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شده‌اند و صدها هزار نفر آواره و گرفتار قحطی شده‌اند؛ در حالی که بخش بزرگی از شهرها و مناطق غزه عملاً از نقشه محو شده است.


 

