درویش: ۳ درمانگاه تخصصی در مازندران احداث می شود

فریبرز درویش در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخشی از بدهیهای این سازمان در استان به روز رسانی شده و پرداختها به مراکز درمانی و داروخانهها تسریع یافته است، افزود: با ادامه روند نقد شدن اوراق دولتی، پرداختهای بیشتری به زودی انجام خواهد شد تا تمامی مطالبات مراکز تا مرداد و شهریور تصفیه شود.
وی با اشاره به فعالیتهای اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان گفت: مدیریت درمان در سه حوزه درمان مستقیم، درمان غیرمستقیم و کمیسیونهای پزشکی فعالیت میکند.
وی افزود: در حوزه درمان مستقیم، مراکز ملکی اداره کل شامل ۱۹ مرکز در استان هستند که پنج بیمارستان بزرگ شامل بوعلی، حکمت ساری، حضرت ولی عصر قائمشهر، شفا بابلسر و رازی چالوس را در بر میگیرند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی مازندران یادآور شد: بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) قائمشهر یک بیمارستان منطقهای است و پوشش خدماتی آن شامل پنج شهرستان در زمینه بیماریهای قلبی، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی قلبی و مغزی و عروق محیطی میشود و این مراکز به ۶۲ درصد جمعیت بیمه شده تأمین اجتماعی در استان خدمات ارائه میکنند.
درویش تصریح کرد: در مجموع ۲۶۸۰ پرسنل در استان مشغول به کار هستند و ظرفیت بستری در مراکز ملکی به حدود ۵۵۰ تخت میرسد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی مازندران در خصوص درمان غیرمستقیم گفت: تأمین اجتماعی با حدود ۲۷۰۰ مرکز طرف قرارداد در استان همکاری دارد تا در صورت نبود ظرفیت درمان در مراکز ملکی، بیمهشدگان بتوانند از خدمات مراکز غیرملکی بهرهمند شوند.
درویش همچنین از توسعه زیرساختهای درمانی خبر داد و افزود: کلنگ درمانگاه تخصصی بیمارستان رازی چالوس در گذشته زده شده بود و اکنون پیگیریهای لازم برای ساخت آن و ارتقای اورژانس بیمارستان در دستور کار قرار گرفته است و درمانگاه فریدونکنار با ۵۰ درصد پیشرفت در حال احداث است و درمانگاه میانرود نیز کلنگزنی شده و به زودی افتتاح خواهد شد.
وی تصریح کرد: با همت دولت و پرداخت بخشی از بدهیهای سازمان، خدمات بیمهای به داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد به روز رسانی شد و روند پرداختها تسریع یافت و تا کنون حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهیها پرداخت شده است.
