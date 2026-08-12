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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲

طنین «شاخ‌سِی» در جوار حرم رضوی؛ عزاداری سنتی تبریزی‌ها در مشهد

طنین «شاخ‌سِی» در جوار حرم رضوی؛ عزاداری سنتی تبریزی‌ها در مشهد

مشهد- عزاداران تبریزی در شب شهادت امام رضا (ع)، با برپایی آیین سنتی و حماسی «شاخ‌سِی» در مشهد، به سوگ نشستند.

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کد مطلب 6915363

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