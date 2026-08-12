https://mehrnews.com/x3cNcS ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6915363 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ طنین «شاخسِی» در جوار حرم رضوی؛ عزاداری سنتی تبریزیها در مشهد مشهد- عزاداران تبریزی در شب شهادت امام رضا (ع)، با برپایی آیین سنتی و حماسی «شاخسِی» در مشهد، به سوگ نشستند. دریافت 21 MB کد مطلب 6915363 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای حرم رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) نوای غم در حرم رضوی؛ آذریها در سوگ خورشید خراسان سوگواری کردند خیابان های منتهی به حرم رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) عزاداری و آیینهای مختلف کشور در خیابان امام رضا(ع) مشهد ارائه خدمات شبانه روزی به زائران پیاده در مسیر مشهد منتخب چهارپایهخوانی با نوای حسین ستوده در حرم امام رضا(ع) روایت زائران کوچک در شب شهادت امام رضا(ع) برچسبها دهه پایانی ماه صفر مشهد شهادت حضرت امام رضا(ع)
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