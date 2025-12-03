به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلینژاد معاون شهردار تهران درباره برگزاری قرعهکشی خوشحسابی شهروندان گفت: قرعهکشی و جشن بزرگ خوشحسابان عوارض پایدار شهری، امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
وی افزود: شهروندان خوش حساب از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران برای حضور در این رویداد دعوت شدهاند و بخشهای متنوع و جذابی علاوه بر قرعهکشی در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تشریح کرد: در کنار قرعهکشی خوشحسابان عوارض پایدار سال ۱۴۰۳، ۲۲ نفر از برندگان سال گذشته نیز تقدیر خواهند شد.
محمدعلینژاد درباره جزئیات قرعهکشی در رویداد مذکور نیز توضیح داد: ۱۰ دستگاه خودروی سواری ایرانی و بیش از ۱۵۰۰ جایزه نقدی، میان شهروندانی که عوارض نوسازی، مشاغل و بهای خدمات پسماند سال ۱۴۰۳ را تا پایان سال گذشته پرداخت کردهاند، قرعهکشی خواهد شد.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اهمیت تقدیر از شهروندان خوش حساب به واسطه نقشآفرینی در تأمین منابع پایدار گفت: مسئولیتپذیری شهروندان و مشارکت در اداره شهر، در هر موقعیت و به واسطه هر اقدامی، شایسته تقدیر است.
