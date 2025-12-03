به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و سومین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از لوایح دولت، از جمله لایحه تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی و آئین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مورد ایراد هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

اعضا همچنین ضمن بحث و تبادل نظر درباره لایحه ۲ فوریتی «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مقرر کردند کمیته‌ای تشکیل شود تا پیشنهادهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های را در این زمینه جمع‌آوری و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

شیوه رسیدگی به شکایت دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه از رسانه‌ها، اصلاحیه اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران روستایی و آئین‌نامه ممنوعیت تأمین و ارتقای هر گونه مؤسسه آموزش عالی جدید -به استثنای مؤسسات آموزش عالی آزاد- به مدت ۲ سال نیز در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه ممنوعیت تأمین و ارتقای مؤسسه آموزش عالی جدید را بر عهده دارند.

در این جلسه همچنین مسائل و مباحث اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.