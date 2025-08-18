به گزارش خبرنگار مهر، در روزگار پرهیاهوی امروز، هنر نقشی مهم در ایجاد آرامش و بازتاب احساسات دارد و گالری‌ها پلی میان هنرمند و جامعه هستند. گالری کوین این روزها با برگزاری نمایشگاهی گروهی، فضایی برای تفسیر خلاقانه هنرمندان از زیبایی و زندگی فراهم کرده است، جایی که مخاطب می‌تواند در کنار رنگ و تصویر، فرم و حجم را نیز تجربه کند.

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه با عنوان «گل» با همکاری گالری سیحون و به کوشش زهرا شفیعی که تا ۲۹ مرداد در گالری کوین با مدیریت کوین علیار برپاست، آثاری از هنرمندان معاصر همچون ایرج شافعی، جمشید حقیقت‌شناس، آرمان صداقت، الهام فاطمی، حسنیه رومی، حسین تمجید، مجید عسگری، ملیحه رسول‌پور، منصور نصرت‌نظامی، نعیمه رزاقی‌ساکت، سما انوشهر، شهناز اسکندری، نسرین حقیقی و محسن جمالی‌نیک را به نمایش گذاشته است.

کوین علیار مدیر گالری کوین درباره محتوای نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آثار این نمایشگاه ترکیبی از نقاشی و مجسمه است که هر کدام با رویکردی متفاوت به مفهوم گل می‌پردازند. هدف ما ایجاد یک تجربه چندوجهی است تا بیننده هم با رنگ و تصویر و هم با فرم و حجم ارتباط برقرار کند. هر هنرمند گل را نه فقط به‌عنوان یک عنصر طبیعی، بلکه به‌عنوان استعاره‌ای از زندگی، احساسات و حتی مقاومت انسانی تفسیر می‌کند و برخی آثار با ظرافت شاعرانه، برخی با نگاه فلسفی و حتی انتقادی خلق می شوند.

وی در مورد تکنیک آثار توضیح داد: از رنگ‌روغن و اکریلیک گرفته تا ترکیب مواد آلی و متریال بازیافتی، هر اثر تلاش دارد وجه تازه‌ای از گل را آشکار کند. این تنوع تکنیک‌ها، نمایشگاه را به یک سفر بصری و حسی بدل می‌کند. فضای نمایشگاه طوری طراحی شده که بیننده در مسیر حرکتش، با هر اثر مکث کند، از نزدیک جزئیات را ببیند و حتی در بخش‌هایی، با نصب‌های تعاملی حس لمس و بوی گل را تجربه کند.

مدیر گالری کوین با اشاره به نقش هنر در جامعه گفت: هنر زبان مشترک انسان‌هاست. در شرایط دشوار، می‌تواند امید و آرامش را برگرداند، گفتگو ایجاد کند و به ما یادآوری کند که زیبایی هنوز وجود دارد. وقتی هنر، واقعیت‌های تلخ را روایت می‌کند، نه فقط مستندات تصویری ارائه می‌دهد، بلکه احساس انسانی را منتقل می‌کند. این حس، ذهنیت مردم را به سمت همدلی و تغییر سوق می‌دهد.

وی درباره پیام نمایشگاه تأکید کرد: «گل» تنها درباره زیبایی نیست، بلکه درباره پایداری و شکفتن در سخت‌ترین شرایط است. پیام ما این است که حتی در دل بحران، امکان روییدن وجود دارد.

علیار همچنین درباره نقش هنر در تاب‌آوری انسان‌ها بیان کرد: هنر به مردم راهی برای بیان، تخلیه و بازسازی درونی می‌دهد. دیدن یک اثر زیبا یا معنادار، می‌تواند لحظه‌ای از فرار از اضطراب باشد.

وی در توضیح معیارهای انتخاب موضوع نمایشگاه نیز عنوان کرد: برای ما، مفهوم و محتوای اثر اولویت دارد. یک نمایشگاه باید حرفی تازه برای گفتن داشته باشد، نه صرفاً نمایشی از زیبایی باشد. درباره انتخاب هنرمندان هم ما به ترکیبی از تجربه و نوآوری اهمیت می‌دهیم؛ هنرمندانی که هم امضای شخصی دارند و هم توانایی ارتباط با مخاطب امروز. ما به تنوع سبک، نسل و نگاه اهمیت می‌دهیم تا هر نمایشگاه بازتابی چندصدایی از هنر معاصر باشد.

علیار در پایان درباره روند تصمیم‌گیری برای برگزاری رویدادها هم گفت: با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و نیازهای مخاطب، بررسی می‌کنیم که آیا نمایشگاه می‌تواند گفتگوی تازه‌ای آغاز کند یا خیر.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «در مجموعه‌ای با عنوان «گل» تلاش شده تا فراتر از ظاهر لطیف و زیبای گل‌ها، به معنای عمیق‌تری از حیات، شکنندگی و تداوم پرداخته شود.

گل، به عنوان نماد عشق، زایش، مرگ و بازآفرینی در فرهنگ‌های گوناگون ریشه دارد. در این آثار، هر گل بازتابی است از یک احساس، یک لحظه یا یک خاطره که در ذهن و جان ریشه دوانده است. رنگ‌ها، بافت‌ها و فرم‌ها در این مجموعه نه صرفاً برای بازنمایی طبیعت، بلکه برای گفتگویی شخصی با بیننده انتخاب شده‌اند؛ دعوتی برای تأمل در زیبایی‌های گذرا و پیوند ناگسستنی انسان با طبیعت. این نمایشگاه سفری است از دل رنگ‌ها به درون معنا؛ از گل به جان.»