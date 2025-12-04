به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «تبهکاری در ۲ چهره» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدتزمان آن ۴۰ دقیقه است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از شیرین سپهراد در نقش مارگارت، امیر منوچهری در نقش گیل، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، بهرام سرورینژاد در نقش گروهبان والش، فریبا طاهری در نقش گرتا، رضا قلمبر در نقش استیو، میرطاهر مظلومی در نقش کلنل فرانک، احمد هاشمی در نقش رئیس پلیس، محمد شریفیمقدم در نقش جواهر فروش.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: نرگس موسیپور، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
سارق الماسهای آبی که جواهرات یکی از چهرههای مطرح سینمایی هالیوود است، توسط پلیس شناسایی شده و قرار است الماسها با قیمت ۸۰۰ هزار دلار پول نقد معامله شود. سارق حاضر نیست حتی به اندازه سکهای پایینتر این معامله را انجام دهد. البته سارق میداند که این معامله توسط پلیس تحت نظر است و قرار است دستگیر شود، به همین دلیل از معامله صرف نظر میکند.
البته سارق قرار معامله را به فردای آن روز در بازار چینیها موکول کرده است و جانی دالر از این ماجرا مطلع شده است.
والش سراسیمه نزد جانی دالر میآید و میگوید که گرتا از ستارگان مطرح هالیوود قصد دیدن دالر را دارد. الماسها متعلق به گرتا هستند و او درباره شب سرقت جواهرات خود توضیحاتی را ارائه میدهد. همه مهمانهایی که در شب سرقت در خانه گرتا بودند از چهرههای مطرح بودند ولی ... .
با هم نمایش رادیویی «تبهکاری در ۲ چهره» را بشنویم.
