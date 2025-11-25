استفاده از تانکر نفت برای سرقت از بانک؛ ۶۰ میلیون دلار چگونه دزدیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «سرقت بزرگ» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدتزمان آن ۵۷ دقیقه است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از مهدی نمینیمقدم در نقش ارل، علی میلانی در نقش مکس، امیر فرهاننیا در نقش فیلیپ، محمد رضاعلی در نقش اندی، نوشین حسنزاده در نقش تئودورا، احمد هاشمی در نقش اسمیت، محمد شریفیمقدم در نقش مایکل، امیرعباس توفیقی در نقش نگهبان، بهرام سرورینژاد در نقش گروهبان والش، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، فریبا طاهری در نقش جین، قربان نجفی در نقش جرج.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از گوینده: وحید منوچهری، افکتور: نرگس موسیپور، صدابردار: مجید آیینه، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
گروهی در حال کشیدن نقشه برای سرقت ۶۰ میلیون دلار از یک بانک توسط یک تانکر سوخت هستند. قرار است وقتی تانکر در مقابل بانک توقف میکند، دزدیده شود و شماره پلاک تانکر سارقان با تانکر نفت جابه جا شود. سپس سارقان پولهای خودروی انتقال پول بانک را به تانکر خود منتقل میکنند. سارقان ۶ ماه تمام روی نقشه کار کردهاند و قصد دارند بدون گذاشتن هیچ ردی این سرقت را انجام دهند.
تانکر مقابل ساختمان بانک توقف میکند و پولهای خودروی بانک به سرقت میرود.
وقتی جانی دالر از موضوع سرقت باخبر میشود به این نتیجه میرسد که این سرقتی عادی نیست و هر لحظه برای پیگیری این سرقت خیلی مهم است. دالر از همه نیروهای پلیس میخواهد با هر امکاناتی که دارند هر وسیله نقلیه اعم از تانکر سوخت را متوقف و بازرسی کنند.
جانی دالر معتقد است سرقت ۶۰ میلیون دلاری یک ضایعه ملی است. سارقان تانکر سوخت را به مکان خود برده و قصد دارند پولها را به خودروهای خود منتقل کنند و ... .
با هم نمایش رادیویی «سرقت بزرگ» را بشنویم.
نظر شما