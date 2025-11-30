به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «شاهد مجهول» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدت‌زمان آن ۳۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از نورالدین جوادیان در نقش هارولد، فریبا طاهری در نقش ایوون، بهرام سروری‌نژاد در نقش گروهبان والش، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، نوشین حسن‌زاده در نقش دروتی، محمدرضا قلمبر گوینده رادیو.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: محمدرضا قبادی‌فر، صدابردار: جعفر جودتی، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

ایوون هاردینگ مضطرب نزد گروهبان والش می‌آید و قصد دارد که هر چه سریعتر جانی دالر را ببیند. ایوون از موضوعی مطلع شده و قصد دارد آن را با جانی دالر در میان بگذارد. ایوون به کاراگاه می‌گوید که جانش در خطر است و به کمک او احتیاج دارد. وی شروع به تعریف زندگی خود و اتفاقاتش می‌پردازد و توضیح می‌دهد که ۵ سال پیش با هارولد آشنا شده و ازدواج می‌کند. خانواده ایوون با ازدواج وی مخالف بودند زیرا از پرونده قانون‌شکنی هارولد اطلاع داشتند.

ایوون می‌گوید که مدتی است رفتار هارولد تغییر کرده و با او خیلی مهربان برخورد می‌کند و دیگر گلایه‌ای ندارد. این رفتار ایوون را نگران کرده، ضمن اینکه مدتی است هارولد بسته‌هایی را در نقاط مختلف خانه پنهان می‌کند.

جانی دالر می‌گوید که نمی‌تواند به خاطر مهربان بودن با همسر، هارولد را دستگیر کند.

طوفان است و هارولد و همسرش ایوون در یک جاده فرعی در حرکت هستند. ایوون نگران است و فکر می‌کند که وی قصد حرکتی خطرناک را دارد و می‌گوید که با پلیس تماس گرفته است. هارولد نزدیک چاه‌های قیر ماشین را متوقف می‌کند و ... .

با هم نمایش رادیویی «شاهد مجهول» را بشنویم.