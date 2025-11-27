به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «سومین مأمور پلیس» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدت‌زمان آن ۴۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، ماکان رضایی‌پور در نقش روزنامه‌فروش، بهرام سروری‌نژاد در نقش گروهبان والش، سیما خوش‌چشم در نقش سوزان، احمد هاشمی در نقش هوستون، علی میلانی در نقش دیوید، امیر منوچهری در نقش تئودور.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: محمدرضا قبادی‌فر، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

جانی دالر در حال مطالعه روزنامه است که گروهبان والش به او می‌گوید که با همسر خود مشاجره کرده است و دلیل این امر شغل و حضور او در اداره پلیس است. دالر به او پیشنهاد می‌دهد که مرخصی برود. در همین حین دالر و والش متوجه یک درگیری می‌شوند که طی آن یک پلیس ناحیه چهار با یک زن درگیر شده است زیرا پلیس حکم جلب زن را دارد ولی زن اصرار دارد که پلیس مذکور دروغ می‌گوید. زن مدعی است که بی‌گناه است و همراه پلیس مورد نظر جایی نمی‌رود.

زن فریاد می‌زند که پلیس قصد دزدیدن او را دارد ولی گروهبان والش نیز به این موضوع توجه نمی‌کند و در سوار کردن زدن در ماشین به پلیس سوم کمک می‌کند اما ... .

با هم نمایش رادیویی «سومین مأمور پلیس» را بشنویم.